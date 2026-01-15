Român din Italia torturat şi umilit în secţia de poliţie. Doi carabinieri ar putea face ani grei de închisoare în acest caz

Cei doi ofiţeri de poliţie sunt acuzați de torturarea mai multor persoane aflate în arest, în majoritate dependenți de droguri sau străini fără adăpost. Sursa foto: Getty images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român din Italia a fost bătut şi torturat într-o secţie de poliţie din Verona, iar procurorii cer acum pedepse de 3 şi 7 ani pentru cei doi poliţişti agresori.

Cei doi ofiţeri de poliţie Alessandro Migliore și fostul său coleg Loris Colpini sunt acuzați de torturarea mai multor persoane aflate în arest, în majoritate dependenți de droguri sau străini fără adăpost, precum și de falsificarea unor procese verbale. Faptele au avut loc în perioada 2022- 2023 în “camera de detenție” din secţia de poliţie, unde camerele de supraveghere au surpins imaginile care acum reprezintă probele cheie în proces, relatează Corriere della Sera.

Marți, după aproape trei ore de pledoarii, procurorii au depus un memoriu de 180 de pagini și au cerut pedepse severe: 7 ani și 4 luni de închisoare pentru Alessandro Migliore, acuzat inclusiv de refuz și omisiune în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, și 3 ani și 10 luni de închisoare pentru Loris Colpini, acuzat și de vătămare corporală, cu agravanta discriminării sau a urii rasiale.

„Imaginile din sala Acquario (n.red. Camera de detenţie) vorbesc clar. Probele furnizate de sistemele de supraveghere video nu au fost niciodată contestate de Curtea de Casație”, a declarat în instanță procuroarea Chiara Bisso.

Imaginile care surprind agresiunea asupra românului au fost vizionate în instanță în timpul procesului, în ciuda obiecției ferme a apărării, care a susținut că acestea erau inutilizabile. După ce s-au retras în sala de deliberări timp de peste o jumătate de oră, însă, magistrații le-au dat procurorilor undă verde pentru a viziona înregistrarea video filmată la secția de poliție pe 14 octombrie 2022, în camera de detenţi.

Imaginile îl surprins pe Alessandro Migliore care „îl târăște pe român și foloseşte un spray cu piper în timp ce acesta se afla la podea”. Poliţistul Loris Colpini după ce românul urinase într-un colț, îl împinge pe acesta în acea direcție și îi folosește propriile haine, și, prin urmare, pe român, pe post de cârpă pentru a curăța podeaua.

Faptele au fost demosntrate şi de înregistrările audio dintre poliţistul Migliore şi iubita sa. „L-am apucat, l-am dat afară”, i-a spus Migliore, „apoi l-am adus împreună înăuntru... l-am pălmuit de două sau trei ori fiecare... ei bine, draga mea...” Și apoi: „L-am ridicat în picioare... I-am dat stânga, dreapta, bang, bang... apoi l-am cărat în celulă, am luat spray-ul și l-am pulverizat...» i-a mărturisit Migliore prietenei sale.

Următoarul termen în acest proces va avea loc în februarie și va fi rândul apărării să îşi expună pledoariile şi argumentele.