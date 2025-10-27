Român împuşcat în Germania în faţa copilului său. Poliţiştii investighează motivaţia politică a gestului

1 minut de citit Publicat la 16:01 27 Oct 2025 Modificat la 16:01 27 Oct 2025

În timpul arestării, suspectul în vârstă de 60 de ani a suferit și răni minore care au necesitat îngrijiri medicale. Sursă: Getty Images

Un român în vârstă de 29 de ani a fost împuşcat în localitatea Erlangen, din Germania, de un bărbat în vârstă de 60 de ani, chiar sub ochii fiului său.

Bărbatul în vârstă de 29 de ani se afla cu copilul său mic într-o parcare de lângă Europakanal când a fost abordat de un cetățean germano-kazah în vârstă de 60 de ani. După ce bărbatul în vârstă de 60 de ani a făcut aparent comentarii legate de conflictul ruso-ucrainean, a scos o armă cu gloanţe oarbe și a tras în bărbatul în vârstă de 29 de ani, informează comunicatul de presă al poliţiei.

Românul a suferit răni ușoare şi a fost transportat de urgenţă la spital unde a primit ulterior îngrijiri medicale. Bărbatul în vârstă de 60 de ani a părăsit locul faptei și s-a îndreptat spre apartamentul său, situat în apropierea locului faptei.

Acolo, a fost arestat la scurt timp de Comandamentul Operațiunilor Speciale (SEK). În timpul arestării, bărbatul în vârstă de 60 de ani a suferit răni minore care au necesitat îngrijiri medicale.

Bărbatul în vârstă de 60 de ani se confruntă acum cu acuzații penale, inclusiv suspiciunea de vătămare corporală gravă.

Având în vedere posibilul context politic al incidentului, Departamentul de Investigații Criminale din Erlangen va efectua anchete suplimentare. La cererea procurorului, suspectul va fi adus în fața judecătorului de instrucție cu propunerea de arestare.

Poliţia germană a solicitat printr-un comunicat colaborarea populaţiei. Martorii care au observat incidentul sunt rugați să contacteze de urgenţă poliția.