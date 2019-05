Românul de la Londra care a stat față în față cu Dacian Cioloș. Ce i-a spus

Doru Mihalachi, originar din Bacău, ofițer în rezervă al Armatei Române, este cetățean britanic și munceste la Londra din 2001.

În urmă cu câteva zile s-a aflat față în față cu Dacian Cioloș, venit în vizită pe șantierul unde muncesc Doru Mihalachi și alte câteva sute de români.

Doru Mihalachi a vorbit la ”Exces de Putere” despre întâlnirea sa cu liderul Plus și despre situația din România.

”M-am oprit direct în fața domnului Cioloș, căruia m-am prezentat. I-am zis că noi românii din diaspora suntem foarte bine orientați, suntem mulți oameni informați și nu mai merge ca altă dată. În 2016 ați venit pe undeva pe ușa din dos la guvernare. Eu îmi iubesc țara mai mult decât pe mine însumi. Dar ce ați făcut în 2016, când ați împrumutat bani de la Banca Europeană și i-ați virat direct către multinaționale, când prin ministrul zero, Ghinea, nu am accesat fonduri europene. M-au abordat foarte mulți colegi, avem oameni cu vârsre între 18 și 64 de ani, cei mai mulți dintre oameni mi-au transmis că ei doresc să se întoarcă în țară. Mi-au transmis, ca prin intermediul dumneavoastră, să transmit să fie creat un fond, ei să poată accesa aceste fonduri, pentru a-și putea deschide o afacere micuță. Dacă aș începe să vorbesc despre abuzurile din justiție, aș vorbi două săptămâni. Toată nenorocirea a pornit de la Băsescu. Nu știam ce-o să ne aștepte, c-o să divizeze țara, să se certe părinți cu copii, preoți cu enoriași. Nu se poate, ce monstru a creat acest Băsescu (...) Să iei un procuror de 29 de ani, fără un dosar și să îl pui procuror general? Când el trebuie să fie un exemplu cu toți magistrații? I-am mai spus lui Cioloș: cum să comandați patru fregate la preț dublu? Când îl văd pe domnul Juncker cu un pantof maro și unul negru...păi noi ne închinăm la unul ca el? Cum mă vedeți mai aprins, așa eram și atunci, m-au luat oamenii de acolo, i-am urat succes. A fost un prim-ministru marionetă. Mi-a spus că la ajutorul multinaționalelor, ele dau locuri de muncă românilor” a spus Doru Mihalachi.

”Și lui domnul Dragnea i-aș spune următoarele lucruri: nu s-a făcut tot ce trebuie pentru demolarea acestui sistem odios, de la Băsescu și perpetuat de Iohannis. Au avut o eminență lângă ei, pe Tudorel Toader, nu știu pe cine o să numească. Trebuie curățat sistemul judiciar. Noi în diaspora suntem la curent cu toate astea. Să nu creadă că ne pot prosti” a încheiat el.