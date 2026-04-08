Un bărbat din Franța și-a demolat casa ca să scape de românii care au ocupat-o ilegal. „Erau tot mai mulți și susțineau că e a lor”

Un bărbat din Franța și-a demolat casa ca să scape de românii care au ocupat-o ilegal FOTO: Getty Images

Proprietarul unei case din Brest, Franța, a recurs la un gest extrem după ce, spune el, s-a lovit de lentoarea procedurilor legale de evacuare. Exasperat de situația în care se afla, el a decis să-și demoleze propria locuință pentru a-i alunga pe românii care o ocupau ilegal.

Fenomenul ocupării abuzive a locuințelor a cunoscut o creștere semnificativă în Franța, în ultimii ani, iar cazurile de imobile ocupate fără drept sunt tot mai frecvente. Pentru proprietari, situația devine adesea critică, în condițiile unor proceduri judiciare lente. Unii ajung astfel să ia măsuri radicale, la limita legii, relatează nextplz.fr.

Cazul din Brest a atras atenția opiniei publice. Proprietarul, care a dorit să rămână anonim, achiziționase în 2021 o casă în cartierul Saint-Pierre, însă nu a reușit niciodată să locuiască în ea. Ajuns la capătul răbdării, a decis să distrugă pur și simplu casa și să o facă de nelocuit.

Ajutat de un prieten, proprietarul a demolat clădirea cu două etaje folosind baroase și răngi. Podeaua, scările, instalațiile electrice și sanitare au fost distruse complet.

Într-un interviu acordat publicației Le Télégramme, acesta și-a justificat acțiunile: „Nu aveam altă soluție. Trec zilnic pe acolo și am văzut că nu era nimeni. Le-am mutat lucrurile și am început demolarea”. El susține că a încercat anterior toate căile legale, inclusiv depunerea unei plângeri în 2023, care a dus la deschiderea unei anchete.

Mai mult, proprietarul afirmă că a încercat să negocieze cu ocupanții ilegali români, oferindu-le 2.000 de euro pentru a părăsi locuința. Deși inițial au acceptat, aceștia ar fi revenit ulterior asupra deciziei, solicitând o sumă mai mare. „Erau din ce în ce mai mulți și susțineau că este casa lor”, a declarat acesta.

Potrivit proprietarului, familiile implicate nu sunt la prima astfel de situație: „Au mai ocupat trei sau patru locuințe din cartier și nimeni nu intervine”. El susține, de asemenea, că imobilul era deja într-o stare insalubră și prezenta riscuri pentru siguranță și sănătate.

Când s-au întors „acasă”, românii au descoperit că bunurile lor fuseseră scoase în stradă. „Eram în România, la o înmormântare. Ne-am găsit lucrurile afară”, au declarat românii.