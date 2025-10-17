Un clan de români arestat pentru furturi în Spania prin „metoda îmbrățișării”. Ce averi strânseseră suspecţii în România

Au fost efectuate 25 de percheziții și descinderi în Spania și România, în cadrul cărora au fost confiscate 26 de ceasuri de marcă de lux, numeroase bijuterii din aur, peste 22.900 de euro, 1.850 de lire sterline și 7.150 de lei. Sursa foto: Poliţia Naţională Spaniolă

O reţea infracţională de români care jefuiau persoanele în vârstă cu metoda „îmbrățișării afectuoase” a fost destructurată în Spania. 12 persoane au fost arestate în urma unei operaţiuni de amploare realizate de Poliția Națională din Madrid, în colaborare cu Poliţia Română şi cu EUROPOL.

Persoanele arestate, 8 bărbați și 4 femei, sunt acuzate de comiterea a 41 de furturi și 4 jafuri cu violență, prin care sustrăgeau bijuterii și ceasuri pe care apoi le trimiteau în România, prin colete sau sub formă de bani numerar după vânzarea bunurilor furate. Anchetatorii subliniază că în țara lor de origine, membrii clanului se bucurau de un statut economic ridicat, locuiau în vile, dețineau mașini de lux și investiseră în imobiliare, relatează presa spaniolă.

Șeful secției de criminalitate din Madrid, Álvaro Álvarez, și șeful secției de criminalitate organizată din cadrul Prefecturii Poliției din Madrid, Francisco González, ambii inspectori șefi, au dat mai multe detalii despre această operațiune, supranumită „Ciclón”, care a destructurat acest clan familial condus de un cuplu din România, în cadrul căruia acţiona, cei trei copii ai acestora şi alte persoane recrutate pentru a comite infracțiuni. Oficialii poliției au explicat modul de operare al acestui tip de infracțiune comisă de femeile reținute, cu vârste cuprinse între 25 și 40 de ani.

Acestea vorbeau perfect spaniola și, îmbrăcate în haine simple, se apropiau de victime, mai ales dimineața, pentru a le cere ajutor cu orice problemă, cum ar fi unde să găsească o farmacie sau un centru de sănătate. Odată ce conversația începea și victimele le ofereau ajutor hoților, femeile îşi arătau imediat recunoștința fizică prin îmbrățișări, moment în care reuşeau să fure coliere, medalioane, brățări sau ceasuri, majoritatea din aur, „în doar trei minute”. „Erau adevărați specialiști în acest tip de furt, iar victimele nici nu-și dădeau seama până nu ajungeau acasă”, a subliniat González, menționând că operau și la bancomate, unde, în majoritatea cazurilor, smulgeau banii numerar de la clienţi, după ce le era distrasă atenţia.

Au fost efectuate 25 de percheziții și descinderi în Spania și România, în cadrul cărora au fost confiscate 26 de ceasuri de marcă de lux, numeroase bijuterii din aur, peste 22.900 de euro, 1.850 de lire sterline și 7.150 de lei. În plus s-a pus sechestru pe 12 proprietăți și 7 vehicule evaluate la peste 190.000 de euro.

Cercetările au relevat că acest clan avea sediul în Madrid, dar își desfășura activitatea infracțională în toată Spania, concentrându-se în ultimele luni pe provinciile Madrid, Barcelona, ​​Sevilla, Valencia, Alicante, Granada și Murcia. Membrii clanului au ales zone rurale îndepărtate, unde închiriau locuințe, apoi de acolo se deplasau către orașele țintă pentru a comite infracțiunile.

În timpul anchetei, a fost formată o echipă comună de anchetă de către autoritățile judiciare și de procurori spaniole și române, iar mai multe ordine europene de anchetă au fost emise Italiei, pentru că se presupune că reţeaua acţiona şi acolo, iar ancheta s-ar putea extinde.