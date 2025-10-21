Un Ferrari cumpărat din Italia cu cecuri false a fost găsit în România. Cum l-a păcălit o femeie de 27 de ani pe proprietarul mașinii

Suspecţii sunt consideraţi responsabili pentru fraudă agravată care a implicat vânzarea unui Ferrari în valoare de 165.000 de euro. Sursa poza: Profimedia (poza cu caracter ilustrativ)

Un bărbat din Perugia, Italia, și-a vândut maşina Ferrari cu 165.000 de euro unei femei. La scurt timp și-a dat seama că cecurile pe care le primise în urma vânzării erau false şi că fusese păcălit. Incidentul a avut loc la finalul lui mai, când italianul și-a vândut mașina de lux unei tinere în vârstă de 27 de ani. Brigada Mobilă a Poliției de Stat din Perugia, Italia cercetează acum șapte persoane în cazul „escrocheria Ferrari”.

Suspecţii sunt consideraţi responsabili pentru fraudă agravată care a implicat vânzarea unui Ferrari în valoare de 165.000 de euro. Brigada Mobilă a Poliției din Monza a efectuat, de asemenea, percheziții în acest dosar, relatează presa italiană.

Ancheta a început după ce proprietarul mașinii de lux, în urma unei înțelegeri, a vândut mașina unei femei pe 27 mai, primind în schimb două cecuri de 90.000 de euro și respectiv 75.000 de euro. Înainte de a-i livra mașina, proprietarul verificase autenticitatea și validitatea cecurilor și cu un presupus reprezentant al băncii emitente, care ulterior s-a dovedit a fi complice al femeii.

Adevărul a ieșit la iveală doar câteva zile mai târziu, când fostul proprietar al Ferrari-ului s-a dus să încaseze cecurile şi a descoperit că acestea erau false și că banca emitentă nu exista de fapt.

După ce a depus o plângere la poliţie, carabinierii au început imediat investigațiile, examinând imaginile de supraveghere video şi analizând atât documentele de vânzare a vehiculului cât şi înregistrările telefonice ale numerelor utilizate în timpul escrocheriei. Astfel, anchetatorii au putut reconstitui incidentul și identifica presupușii escroci, toți fiind deja cunoscuți forțelor de ordine.

Pe baza anchetei, judecătorul de anchetă preliminară din Perugia a emis un ordin de sechestru asigurator pentru mașină, care a fost inclusă în Sistemul de Informații Schengen.

Câteva săptămâni mai târziu, vehiculul de lux a fost găsit și confiscat de poliția română. Maşina se afla în posesia unui cetățean român, în vârstă de 44 de ani, cunoscut cu antecedente de fraudă, care semnase deja un contract de vânzare-cumpărare cu persoana care achiziționase mașina din Italia, pentru a o înmatricula în România.

Având în vedere probele apărute, ofițerii Brigăzii Mobiliare Perugia, asistați de personalul Brigăzilor Mobiliare ale secțiilor de poliție din Bergamo, Monza Brianza, Lecco și Pordenone, au efectuat percheziții la cei șapte suspecți, autorizate de Parchetul din Perugia şi care vizau bunurile personale și computerele acestora.

În cadrul acestor percheziţii au fost găsite telefoanele și cartelele SIM folosite în presupusa fraudă, iar probele au fost puse sub sechestru. Sunt în curs de desfășurare proceduri pentru returnarea Ferrari-ului proprietarului înșelat.