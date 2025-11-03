Un român a fost arestat în Italia după ce chiar mama lui a sunat la carabinieri

Carbinierii au intervenit la domiciliul acesteia și l-au arestat pe loc pe tânăr pentru încălcarea măsurii de interdicție de apropiere față de persoana vătămată. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un tânăr român în vârstă de 26 de ani, rezident în localitatea Città di Castello, provincia Perugia din Italia, a fost arestat pentru că a încălcat ordinul care îi interzicea să se apropie de mama sa, ordin emis în urma unor episoade repetate de violență domestică.

Bărbatul a mers la locuința mamei sale, încălcând astfel în mod direct măsura dispusă de autoritatea judiciară. Văzându-şi fiul la uşă, femeia a cerut imedit intervenția carabinierilor din Città di Castello, care au sosit imediat la fața locului și l-au reținut pe tânăr în flagrant, relatează presa din Italia.

Românul era șomer și deja cunoscut poliției pentru antecedentele sale. Pe numele acestuia exista o măsură preventivă de interdicție de apropiere de mama sa, stabilită după plângerile făcute de către aceasta.

Măsura prevedea și monitorizarea prin brățară electronică, tocmai pentru a împiedica repetarea agresiunilor asupra femeii. În ciuda acestei interdicții, tânărul de 26 de ani a mers la locuința mamei sale.

În momentul în care acesta a încălcat ordinul de restricție și s-a apropiat de casă, mama sa a sunat imediat la poliţie. Carbinierii au intervenit la domiciliul acesteia și l-au arestat pe loc pe tânăr pentru încălcarea măsurii de interdicție de apropiere față de persoana vătămată.

Tânărul a fost reținut în flagrant pentru infracțiunea de încălcare a interdicției de apropiere impusă prin ordinul judiciar.