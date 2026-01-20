Un român a fost arestat la Roma după ce a spart un apartament. În rucsac avea lingouri de argint, bijuterii de aur și un Rolex

Mașinile de patrulare verificau zona din motive de securitate, când, la un moment dat, au fost informaţi despre un jaf pe Via Montasio. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român în vârstă de 30 de ani a fost arestat la Roma, în Italia, după ce a fost prins în timp ce jefuia o locuinţă împreună cu un complice care este căutat de carabinieri.

Zeci jafuri s-au înregistrat în ultima vreme în zona Montesacro, o zonă rezidențială importantă care se află în apropiere de Piazza Sempione. Zona este o destinație populară, cu vile mici și clădiri mici de apartamente ocupate de locuitori bogați. Forțele de ordine au intensificat patrulele pe străzile din zona respectivă, în condiţiile în care s-au semnalat mai multe furturi de mașini. O mașină de patrulare a poliţiei a reușit să intervină în timpul unui jaf la o locuință și să recupereze bijuterii în valoare de peste 60.000 de euro, relatează Il Messaggero.

Cei doi hoți, ambii experți în domeniu, au fost identificați de o cameră de supraveghere instalată de proprietar. Poliţiştii italieni au văzut doi indivizi îmbrăcați în negru, cu lanterne în mână, în timp ce se mişcau prin apartament. Hoții au folosit schele pentru a ajunge la etajul cinci şi pentru a intra în locuinţa vizată, apoi, au folosit o șurubelniță mare pentru a deschide fereastra. Mânerul șurubelniței era acoperit cu bandă izolatoare pentru a evita să lase amprente. Hoții purtau mănuși de grădinărit pentru a evita să lase urme.

Mașinile de patrulare verificau zona din motive de securitate, când, la un moment dat, au fost informaţi despre un jaf pe Via Montasio. Doi agenţi de poliţie au intrat în apartament, dar hoții i-au văzut și au fugit folosind schela. Alți carabinieri îi așteptau, însă, pe stradă și au început să-i urmărească pe cei doi hoți, care au fugit într-o parcare. Unul dintre bandiţi a lovit cu umărul un poliţişt şi l-a doborât. Apoi a fugit, dar o mașină de patrulare cu luminile stinse îl aștepta. Carabinierii au reuşit să-l imobilizeze pe fugar, care a început să-i lovească cu piciorul, şi să îi atace pe poliţişti.

Românul a fost apoi imobilizat şi reţinut de carabinieri, în timp ce complicele său a reușit să evadeze şi este căutat de carabinieri.

Românul în vârstă de 30 de ani are antecedente penale, iar în momentul arestării, acesta avea asupra sa un rucsac în care se aflau bunurile furate: mai multe lingouri de argint, bijuterii din aur și mai multe ceasuri, inclusiv un Rolex. Valoarea bunurilor este estimată la aproximativ 60.000 de euro.

Românul este acuzat de jaf și agresiune asupra unui funcționar public, având în vedere că a atacat un ofițer de poliție. Poliţistul a fost dus la spital, unde a primit îngrijiri medicale și va avea nevoie de îngrijiri medicale timp de 10 zile.

Anchetatorii analizează acum probele şi încearcă să înţeleagă dacă românul şi complicele său sunt responsabili şi de celelalte furturi comise în zonă.