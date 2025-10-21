Un român a fost prins la furat în Austria pentru că s-a îmbătat și a adormit la locul faptei. I-a mulțumit judecătorului pentru verdict

Un român de 49 de ani a fost condamnat pentru a 24-a oară pentru furt, în Austria FOTO: krone.at

Un român de 49 de ani a fost condamnat pentru a 24-a oară, la sfârșitul săptămânii trecute, de Tribunalul Regional din Feldkirch (Austria), la trei ani de închisoare pentru o serie de furturi comise prin efracție. Bărbatul, care a petrecut deja 26 de ani din viață după gratii, a primit pedeapsa senin, mulțumindu-i judecătorului pentru verdict. Ultima dată, el a fost prins la furat pentru că pur și simplu a adormit la locul faptei.

„Îmi pare rău, dar am o problemă cu alcoolul”

Bărbatul, aflat în arest preventiv, nu s-a arătat deloc surprins de decizie. „Îmi pare rău pentru ce am făcut”, a spus el în fața instanței, recunoscându-și vina și adăugând că luptă cu o dependență serioasă de alcool, relatează krone.at.

De fapt, problema i-a venit de hac în timpul unuia dintre furturi: bărbatul a pătruns într-o boxă de subsol din localitatea Hard, a băut din băuturile spirtoase găsite acolo, a adormit și a fost prins de poliție la fața locului.

Furturi repetate și o pagubă de 5.550 de euro

Potrivit anchetatorilor, între februarie și august, românul a spart boxele din mai multe blocuri de locuințe, de unde a furat șase perechi de pantofi, o bicicletă electrică, 15 doze de Red Bull și două sticle de șampanie, provocând o pagubă totală de 5.550 de euro.

Judecătorul Alexander Wehinger l-a găsit vinovat de furt calificat comis în mod repetat și în scop comercial. Ca recidivist, bărbatul a fost sancționat mai aspru, primind o pedeapsă de trei ani de închisoare și obligativitatea achitării sumei echivalente prejudiciului produs.

„Iubesc Germania, îi cunosc pe toți judecătorii”

După pronunțarea sentinței, românul a mai dorit să spună ceva și a făcut o declarație care a stârnit uimire în sala de judecată:

„Când voi fi eliberat, mă întorc în Germania. Iubesc Germania, pentru că acolo îi cunosc pe toți judecătorii și procurorii”.

În final, el a ținut să-i mulțumească judecătorului pentru verdict și a anunțat că nu dorește eliberare anticipată, ci intenționează să execute întreaga pedeapsă.

Sentința nu este încă definitivă.