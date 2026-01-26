Un român a vrut să fure un tren, în Austria, dar n-a știut să pornească locomotiva

Scene bizare au avut loc în miez de noapte la gara St. Valentin, în districtul Amstetten, Austria Inferioară. Un român, în vârstă de 37 de ani, a încercat să pună în mișcare un tren parcat, provocând pagube materiale considerabile și rănind o polițistă.

Cu puțin înainte de ora 4 dimineața, poliția a fost alertată de coordonatorul pentru situații de urgență al Căilor Ferate Federale Austriece (ÖBB), relatează Kronen Zeitung. Bărbatul a pătruns în tren folosind un ciocan de urgență și a încercat să pornească automotorul.

În cabina mecanicului, acesta a spart mai multe geamuri și a activat sirena și luminile, dar nu a reușit să plece cu trenul, pentru că nu a știut de unde să-l pornească.

Făptașul s-a dovedit extrem de violent și necooperant cu poliția. La secția de poliție, în timpul procedurilor de identificare și prelevare a amprentelor, bărbatul a atacat brusc o polițistă, trântind-o la pământ. Victima a fost transportată la spital, iar un coleg care a intervenit a suferit răni minore.

După clarificarea identității, s-a stabilit că bărbatul are 37 de ani și este cetățean român. El a fost transferat la centrul corecțional din St. Pölten de echipele de intervenție rapidă.