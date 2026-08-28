Un român, care a mers în Italia la o nuntă, a fost arestat şi a stat 39 de zile la închisoare din cauza unei erori judiciare

Bărbatul se întorsese în Italia din România pentru a participa la o nuntă şi a fost arestat. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român, care a mers în Italia pentru a participa la o nuntă, a fost arestat fără să știe că era căutat de poliție și a petrecut 39 de zile în închisoare. Însă mandatul de arestare fusese înmânat avocatului greșit, aşa că bărbatul a fost eliberat după depistarea erorii judiciare.

Bărbatul se întorsese în Italia din România pentru a participa la o nuntă la Padova. Era împreună cu familia sa și, fără să știe că este căutat, rezervase o cameră de hotel. Introducerea datelor sale în baza de date a hotelului, a dus la declanşarea alarmei, iar după ce forțele de ordine au fost alertate, bărbatul a fost localizat în zorii zilei de 5 iulie și arestat, relatează presa din Italia.

Românul fusese condamnat definitiv în Italia în anul 2018 la patru ani de închisoare pentru tentativă de extorcare și vătămare corporală. Durata pedepsei îi permitea însă să beneficieze de suspendarea pentru 30 de zile a ordinului de încarcerare, interval în care avea posibilitatea de a cere aplicarea unei măsuri alternative la detenție.

Încurcătura a apărut în iulie 2019, când procuratura din Teramo a emis ordinul de executare împreună cu decretul de suspendare, dar documentele nu au ajuns la avocatul românului, ci la un alt apărător, care fusese implicat doar în prima parte a procedurii și care nu mai avea legături cu acesta. Între timp, românul nu a mai putut fi găsit pentru a i se aplica pedeapsa. Actele au fost trimise unui avocat din oficiu, care a depus totuși o cerere pentru ca bărbatul condamnat să fie încredințat în probațiune serviciilor sociale. Tribunalul din Italia a respins solicitarea avocatului din oficiu tocmai pentru că românul era considerat de negăsit. Ulterior, suspendarea ordinului de încarcerare a fost revocată, ceea ce a făcut posibilă executarea pedepsei.

După arestarea românului, avocatul acestuia a sesizat Tribunalul din Teramo, susținând că bărbatului nu îi fusese adusă la cunoștință situaţia sa juridică și, prin urmare, nu avusese posibilitatea să solicite la timp o măsură alternativă. Astfel ordinul de încarcerare a fost declarat nul, iar judecătoarea italiană a admis argumentele apărării. Notificarea făcută avocatului greșit a fost considerată o încălcare a dreptului la asistență juridică, iar ordinul emis în iulie 2019 a fost declarat nul. Românul a fost astfel pus în libertate după ce petrecuse 39 de zile în închisoare.

​Ordinul de reținere va fi emis din nou, de data aceasta cu o suspendare simultană, ceea ce va permite persoanei condamnate să depună orice cereri pe care anterior nu a putut să le formuleze.