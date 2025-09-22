Un român dat în urmărire internațională de 3 ani a fost dat de gol de câinele lui și a fost, în sfârșit, arestat

În ultimele zile, o mașină cu un câine mare înăuntru care îşi scotea capul pe geam a fost observată prin centrul orașului Verona. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român în vârstă de 42 de ani a fost arestat la Verona, în Italia. Bărbatul era dat în urmărire internaţională din anul 2022 pentru infracțiuni legate de droguri şi pentru care fusese condamnat în România la o pedeapsă de 10 ani şi 6 luni de închisoare.

Ancheta efectuată de ofițerii din cadrul Unității de Arestare a Brigăzii Mobile a Poliției din Verona a început în luna mai a anului trecut, în urma unei informații din partea autorităților române, care susţineau că bărbatul căutat se afla în zona Verona, în posesia unor documente falsificate din Ungaria și Polonia, pe care le folosea pentru a-şi ascunde adevărata identitate, relatează Il Gazzettino.

În timpul anchetei, poliția din Italia a depistat mai întâi documentele false și apoi pe bărbatul în vârstă de 42 de ani.

Bărbatul a fost identificat de poliție datorită mașinii sale și a unui detaliu care nu a trecut neobservat: mai multe zile o mașină cu un câine mare înăuntru care îşi scotea capul pe geam a fost observată circulând prin centrul orașului Verona. După câteva cercetări pe rețelele sociale, carabinierii au observat că bărbatul în vârstă de 42 de ani avea o pasiune pentru câinii rasa American Bully Mastiff. Datorită acestor informații, au reușit să-l localizeze pe bărbat în trafic.

După ce a fost oprit de poliție, bărbatul a fost dus la secția de poliție, unde i-a fost confirmată arestarea. Mai întâi, însă, a fost percheziționat, iar carabinierii au desoperit asupra sa o carte de identitate și un permis de conducere care s-au dovedit a fi false. Investigațiile ulterioare au relevat că bărbatul în vârstă de 42 de ani avea pe numele său și un mandat de arestare emis în 2016 de tribunalul Pistoia. Acesta fusese condamnat la un an și șase luni de închisoare şi în Italia.