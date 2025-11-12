Un român din Italia care își spiona soția cu GPS-ul a aruncat benzină pe femeie în plină stradă. Apoi s-a predat carabinierilor

1 minut de citit Publicat la 19:08 12 Noi 2025 Modificat la 19:08 12 Noi 2025

Soțul agresor s-a predat poliției după ce a stropit-o cu benzină pe femeie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Un român în vârstă de 46 de ani a fost arestat, miercuri, după ce a încercat să-i dea foc soției sale în apropiere de Milano, relatează Agerpres, citând agenția ANSA.

Incidentul a avut loc săptămâna trecută.

Bărbatul este acuzat de abuz în formă agravată şi agresiune asupra femeii, care voia să se despartă de el.

Aceasta l-a reclamat în iunie anul trecut pentru că, aflat frecvent sub influența alcoolului, individul ar fi agresat-o, inclusiv în fața copiilor lor, atât verbal, cât şi fizic.

Pe 5 noiembrie, când hotărâse să se despartă de partenerul abuziv şi să se mute, femeia a fost așteptată de soț în fața locului unde lucra.

Femeia stropită cu benzină a scăpat cu viață după ce s-a refugiat î n ma șină

Bărbatul a amenințat-o, apoi i-a aruncat cu benzină în față.

Potrivit poliției, femeia a avut prezența de spirit să se refugieze în mașina sa, fiind astfel evitată o tragedie.

Ulterior, soțul femeii a fugit.

El s-a prezentat apoi la o secție de carabinieri, unde a predat o brichetă, telefonul mobil și două sticle conținând un lichid, "probabil benzină", după cum au consemnat oamenii legii.

Agresorul a mai predat și un sistem GPS, despre care a spus că îl instalase în mașina fostei soții pentru a o monitoriza.

În trecut, soțul a reclamat-o, la rândul său, pe femeie, susținând că aceasta nu contribuie la cheltuielile familiei și nu se ocupă de treburile casnice, potrivit presei italiene.