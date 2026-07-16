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Un român şi doi albanezi au fost prinşi în Italia cu 111 kg de cocaină ascunse într-un TIR

N.B.
<1 minut de citit Publicat la 15:11 16 Iul 2026 Modificat la 15:11 16 Iul 2026
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100 de pachete de cocaina pura confiscate de Guardia di Finanza din Ancona
Peste 111 kilograme de cocaină de puritate ridicată, ascunse într-un compartiment secret din cabina unui TIR, au fost confiscate de Guardia di Finanza din Ancona. Sursa foto: facebook/Guardia di Finanza

În urma unei operaţiuni antidrog de amploare, un român şi doi albanezi au fost arestaţi după ce au fost prinşi că transportau 111 kg de cocaină pură într-un camion. Dacă ar fi ajuns pe piaţă, drogurile ar fi adus traficanţilor câştiguri de peste 20 de milioane de euro.

Operațiunea, coordonată de Parchetul din Ancona, a fost declanșată în urma unei serii de acțiuni de supraveghere în mai multe zone comerciale din regiunea Marche, relatează Anconatoday

Peste 111 kilograme de cocaină de puritate ridicată, ascunse într-un compartiment secret din cabina unui TIR, au fost confiscate de Guardia di Finanza din Ancona. Odată prelucrate și puse în vânzare, drogurile ar fi putut aduce traficanţilor câştiguri de aproximativ 20 de milioane de euro.

Agenții poliției financiare au urmărit un autoturism până în zona Parma, unde au asistat la schimbul mai multor genți voluminoase cu șoferul unui camion. În cabina vehiculului, autoritățile au descoperit 100 de pachete de cocaină și aproximativ 19.000 de euro în numerar, sumă despre care se crede că reprezenta plata pentru transport.

Trei bărbați, un român şi doi albanezi au fost arestați și au fost duşi la penitenciarul din Parma.

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Etichete: Italia parma droguri politisti ancheta

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