Un şofer de TIR român a circulat în Franța fără să plătească taxe de drum de 13.000 de euro. Cum a procedat

Şoferul român a ascuns plăcuța de înmatriculare a camionului înainte de punctul de taxare pentru a evita să fie văzut de camerele de filmat. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un șofer român de camion a fost oprit pe autostrada A9 din Franţa după ce a fost prins că a evitat plata taxelor de drum în valoare de 13.000 de euro prin ascunderea plăcuței de înmatriculare.

Bărbatul a fost localizat pe autostrada A9 în localitatea Loupian din sudul Franței şi a fost arestat de poliţişti fiind suspectat de fraudă cu taxa de drum. Șoferul camionului a recunoscut infracțiunea şi anume că a fraudat compania franceză de autostrăzi cu 13.000 de euro după ce a trecut în mod repetat pe la punctul de taxare fără a plăti, relatează France Bleu.

Românul a folosit un truc ingenios: şi-a ascuns plăcuța de înmatriculare înainte de punctul de taxare pentru a evita să fie văzut de camerele de filmat. Astfel, în sistemul electronic nu se înregistra o evidență clară a punctului de taxare unde intra pe autostradă. Odată ajuns la ieșirea de pe autostradă, şoferul român apela sistemul automat și intra în convorbire cu un operator, apoi spunea că a pierdut tichetul și că a intrat pe la cea mai apropiată stație de taxare. Folosind această metodă, românul reuşea să plătească de fiecare dată cea mai mică taxă posibilă.

Strategia a fost repetată de 144 de ori, evitând plata a peste 13.000 de euro în taxe de drum. Departamentul antifraudă al Vinci Autoroutes l-a reperat însă și a alertat anchetatorii unității locale de control al traficului, jandarmi specializați care supraveghează rețeaua rutieră franceză.

Aceștia au intervenit pentru a-l aresta pe bărbatul care intrase pe autostrada A9 în apropiere de Perpignan, potrivit jandarmeriei din Hérault. În total, anchetatorii au descoperit 144 de treceri frauduloase cu taxă de drum și 13.000 de euro în taxe de drum eludate .

Contactată de Radio France, jandarmeria a confirmat că era vorba despre un șofer de camion român care efectua curse internaționale și că prima sa traversare frauduloasă a avut loc în urmă cu mai bine de doi ani, pe 20 ianuarie 2024.

Șoferul a recunoscut faptele și a trebuit să plătească imediat nota de plată către Vinci, precum și o amendă de 1.125 de euro aplicată de tribunalul judiciar din Montpellier.