Unchiul cântăreței Laura Pausini a murit în urma unui accident provocat de un român

1 minut de citit Publicat la 11:46 04 Noi 2025 Modificat la 11:48 04 Noi 2025

Unchiul cântăreței Laura Pausini a fost lovit mortal de o maşină condusă de un român, în timp ce se plimba cu bicicleta. Sursa foto: Hepta

Ettore Pausini, în vârstă de 78 de ani, unchiul cântăreței Laura Pausini, a fost lovit mortal de o maşină în timp ce se plimba cu bicicleta în localitatea Bologna din Italia.

Şoferul maşinii care l-a lovit nu a oprit pentru a-l ajuta, dar s-a prezentat a doua zi la secția de poliție locală. Bărbatul, un rezident al orașului Rimini în vârstă de 29 de ani, cu cetățenie română și moldovenească, a fost acuzat de ucidere din culpă, fugă de la locul accidentului și neacordare de ajutor, relatează La Repubblica.

Accidentul a avut loc în plină zi când Ettore Pausini mergea cu bicileta şi a fost lovit în plin de un vehicul. Medicii de la ambulanţă sosiţi la faţa locului au încercat să îl resusciteze, dar fără niciun rezultate.

Mașina, un Opel Astra de culoare închisă, văzută de mai mulți martori depășind limita de viteză, a fost găsită de carabinieri la doi kilometri distanță de locul unde s-a produs accidentul. Poliția locală l-a găsit pe proprietar, care l-a identificat pe prietenul care conducea. Acesta s-a prezentat a doua zi la sediul poliției pentru a-și recunoaște vina și a fi pus sub acuzare.

Românul este cercetat în acest moment în stare de libertate pentru că s-a prezentat voluntar la poliţie şi nu avea antecedente penale. Bărbatul a fost audiat de poliția locală.

În cadrul anchetei, poliţiştii italieni verifică camerele de supraveghere amplasate pe porțiunea de drum unde Ettore Pausini și-a pierdut viața și interoghează mai mulți martori care au văzut bicicleta sa zburând după impact.