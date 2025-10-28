Donald Trump cere anularea condamnării în cazul "Stormy Daniels". Avocat: "Nu ar fi trebuit niciodată să ajungă în sala de judecată"

Donald Trump şi actriţa de filme pentru adulţi Stormy Daniels ar fi avut o aventură în anul 2006. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a solicitat luni unei curți de apel din New York să anuleze condamnarea sa penală în cazul "Stormy Daniels", condamnare care l-a transformat într-un infractor chiar în timp ce își planifica revenirea la Casa Albă anul trecut. Într-un document de 96 de pagini, echipa sa juridică a reluat multe dintre argumentele invocate, înainte, în timpul și imediat după procesul din 2024. Avocații susțin că verdictul ar trebui anulat de Curtea Supremă, invocând imunitatea prezidențială, scrie Politico.

"Acest caz nu ar fi trebuit niciodată să ajungă în sala de judecată, cu atât mai puțin să ducă la o condamnare", au scris avocații săi, o echipă formată din șase avocați de la firma Sullivan & Cromwell.

Apelul reprezintă doar una dintre încercările lui Trump de a anula condamnarea pronunțată în luna mai a anului trecut pentru 34 de capete de acuzare de fals în acte comerciale, legate de eforturile sale de a ascunde o plată de "bani pentru tăcere" către actrița porno Stormy Daniels.

Separat, Trump a cerut unei curți federale de apel să transfere cazul său penal de stat la o instanță federală, mișcare care i-ar putea permite să solicite în cele din urmă Curții Supreme ștergerea cazierului său judiciar, invocând imunitatea prezidențială.

Deși condamnarea nu a avut consecințe majore pentru Trump, acest fiind reales în noiembrie, și ulterior nu a primit nicio pedeapsă în ianuarie — el păstrează în continuare statutul de infractor, cu excepția cazului în care o instanță de apel decide anularea verdictului.

Avocații lui Trump au argumentat în dosarul depus luni că decizia Curții Supreme privind imunitatea prezidențială, emisă la mai bine de o lună după ce un juriu din New York l-a găsit vinovat, ar fi trebuit să împiedice procurorii din biroul procurorului districtual din Manhattan să folosească probe legate de "acte oficiale" ale lui Trump în timpul mandatului său. Aceste probe ar fi inclus mărturii despre conversațiile dintre Trump și Hope Hicks, fostul său director de comunicare la Casa Albă, precum și postările sale de pe rețelele de socializare.

La sfârșitul anului trecut, judecătorul Juan Merchan a respins argumentul potrivit căruia decizia privind imunitatea s-ar aplica în acest caz, concluzionând că probele nu vizau acțiuni oficiale, ci conduita privată a lui Trump, respectiv eforturile sale de a ascunde plata către Daniels pentru a-i cumpăra tăcerea.

De asemenea, avocații lui Trump l-au vizat din nou pe judecătorul Merchan, susținând că "imparțialitatea sa era în mod rezonabil pusă la îndoială" din cauza contribuțiilor sale politice minore făcute în 2020 către candidați sau cauze democrate, dar și din cauza activității fiicei sale la o agenție digitală care colaborează cu mai mulți oficiali democrați.

În 2023, când apărarea a invocat aceleași motive pentru recuzare, Merchan a precizat că a solicitat îndrumări de la Comitetul consultativ pentru etică judiciară al statului New York, care a analizat posibilele conflicte de interese. Comitetul a concluzionat că nu există niciun indiciu că rezultatul procesului ar putea avea vreun efect asupra fiicei judecătorului, asupra afacerii acesteia sau asupra intereselor lor personale.

Donald Trump şi actriţa de filme pentru adulţi Stormy Daniels ar fi avut o aventură în anul 2006. Zece ani mai târziu, aflat în plină campanie electorală, cel ce avea să devină preşedintele Statelor Unite i-a plătit lui Daniels 130.000 de dolari pentru a se asigura că aceasta nu va divulga informaţiile către presă, astfel evitând un scandal.

Pentru a efectua această plată, Trump a falsificat o serie de documente.