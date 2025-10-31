Donald Trump ignoră solicitarea lui Viktor Orban privind sancţiunile impuse petrolului rusesc: “A cerut o derogare. Nu i-am acordat-o”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, va efectua pe 7 noiembrie o vizită la Casa Alba. FOTO: Hepta

Donald Trump a declarat vineri, la bordul avionul Air Force One, că nu a acordat Ungariei exceptarea solicitată de Viktor Orban de la sancţiunile impuse petrolului rusesc. Declarația președintelui american vine în contextul în care premierul Ungariei va efectua pe 7 noiembrie o vizită la Casa Alba.

Donald Trump a fost întrebat de reporteri care este răspunsul său pentru Viktor Orban, la derogarea cerută de el în privinţa sancţiunilor americane asupra petrolului rusesc.

“A cerut, într-adevăr, o derogare. Noi nu i-am acordat-o. Dar el a cerut-o. E un prieten de-al meu şi a cerut o derogare”, a declarat Donald Trump, în timpul deplasării avionului prezidențial spre Florida.

Viktor Orban se va întâlni cu președintele SUA, Donald Trump, la Washington, pe 7 noiembrie. Motivul pentru care Orban îl vizitează pe Trump este obținerea de rezultate tangibile pentru economia maghiară.

Se așteaptă să fie luate decizii în domeniile energiei, industriei de apărare, economiei și finanțelor. Cei doi lideri vor discuta, de asemenea, despre modalitățile de a pune capăt războiului din Ucraina și despre pregătirile în curs pentru Summitul de Pace de la Budapesta, potrivit Daily News Hungary.

Ce ar urma să discute Viktor Orban cu Donald Trump, la Casa Albă

Surse internaționale sugerează că unul dintre subiectele cheie va fi impactul sancțiunilor impuse Rusiei, în special în legătură cu dependența energetică a Ungariei, scrie Telex.

Orban și Trump au avut ultima discuție telefonică în septembrie, concentrându-se pe dependența Ungariei de energia rusească. La acea vreme, prim-ministrul ungar a încercat să-l convingă pe președintele SUA că Ungaria nu ar trebui să se confrunte cu sancțiuni pentru continuarea importurilor de petrol și gaze rusești.

Matt Whitaker, ambasadorul Statelor Unite la NATO, a declarat recent la Fox News că țări precum Ungaria, Turcia și Slovacia trebuie să elaboreze și să implementeze urgent planuri pentru a-și reduce dependența de resursele energetice rusești.

Orban a criticat anterior recenta decizie a lui Trump de a impune noi sancțiuni companiilor energetice rusești, numind-o o greșeală.

El a spus că intenționează să ridice din nou această problemă în timpul viitoarei întâlniri de la Washington, argumentând că astfel de sancțiuni afectează cel mai mult Europa și slăbesc competitivitatea economică a continentului. Prin urmare, viitoarea vizită în capitala SUA are o semnificație nu doar politică, ci și economică. Rezultatul discuțiilor ar putea influența viitorul relațiilor maghiaro-americane, securitatea energetică a țării și chiar eforturi diplomatice mai ample care vizează rezolvarea conflictului din Ucraina.