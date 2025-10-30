Donald Trump îi permite Coreei de Sud să construiască un submarin nuclear. SUA s-au opus până acum

Donald Trump a aprobat construirea unui submarin nuclear care va ajunge lângă Kim Jong-Un. Sursă foto: Getty Images

Donald Trump a dat aprobarea Coreei de Sud pentru construirea unui submarin cu propulsie nucleară. Decizia liderului de la Casa Albă va include Seulul într-un mic club de state care posedă astfel de nave, potrivit The Guardian. Şi predecesorii lui Jae Myung Lee au dorit să construiască astfel de submarine, dar SUA s-au opus ideii timp de decenii.

Președintele american a dat aprobarea Coreei de Sud pentru construirea unui submarin cu propulsie nucleară. El s-a întâlnit miercuri cu omologul său sud-coreean Lee Jae Myung în orașul Gyeongju, din sudul Coreei, unde liderul american a sosit pentru un summit înainte de forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific (Apec).

Miercuri, consilierul prezidențial al Seulului a declarat că cele două țări au ajuns la un acord amplu care acoperă investițiile și construcția de nave, în timp ce Trump a spus că acordul este „aproape” finalizat.

„Le-am dat aprobarea de a construi un submarin nuclear, în loc de submarinele diesel de modă veche și mult mai puțin agile pe care le au acum”, a declarat Trump joi la Truth Social.

De ce vor sud-coreenii un submarin cu propulsie nucleară

Într-o postare separată, Trump a scris: „Coreea de Sud își va construi submarinul nuclear în șantierele navale din Philadelphia, chiar aici, în bunele și vechile State Unite.”

„Construcția navală din țara noastră va reveni în curând”, a adăugat el.

Deși Coreea de Sud are o industrie navală sofisticată, Trump nu a precizat de unde va proveni tehnologia de propulsie pentru un submarin nuclear.

Miercuri, Lee i-a cerut lui Trump să „ia o decizie care să ne permită să primim combustibil pentru submarine cu propulsie nucleară”.

„Nu propunem să construim submarine înarmate cu arme nucleare; mai degrabă, submarinele diesel au o rezistență inferioară la scufundare, ceea ce ne limitează capacitatea de a urmări submarinele nord-coreene sau chineze”, i-a spus Lee lui Trump.

Predecesorii lui Lee au dorit să construiască submarine cu propulsie nucleară, dar SUA s-au opus ideii timp de decenii.

Coreea de Sud își construiește şi primul buncăr nuclear

Guvernul Metropolitan de la Seul intenţionează să construiască un adăpost subteran conceput pentru a proteja locuitorii de atacuri nucleare, biologice sau chimice externe într-un complex de locuințe publice din Garak-dong, districtul Songpa-gu, a cărui finalizare este programată pentru 2028.

Complexul la scară largă cuprinde 16 clădiri de apartamente care se întind pe trei subsoluri, cu până la 22 de etaje deasupra solului și un total de 1.240 de unități rezidențiale. Acesta va fi construit pe fostul amplasament al Centrului de Detenție Seongdong, care a fost mutat la Munjeong-dong în 2017.