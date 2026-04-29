Donald Trump spune că regele Charles „ne-ar fi ajutat cu Iranul, dacă ținea de el”. Președintele SUA a atacat din nou NATO

Dineul de stat organizat la Casa Albă, de Melania și Donald Trump, pentru Regele Charles și Regina Camilla, 28 aprilie 2026. Sursa foto: Hepta

Donald Trump a făcut noi declarații, miercuri, în timpul vizitei în curs a regelui Charles și reginei Camilla la Washington. Președintele american l-a lăudat din nou pe suveranul britanic, pe care l-a numit un „mare prieten” și un „rege grozav”. A spus despre acesta și că „dacă ar fi ținut de el, ne-ar fi ajutat în Iran”, făcând referire la refuzul guvernului britanic condus de Keir Starmer de a se implica în războiul din Orientul Mijlociu. Trump a criticat din nou și NATO, spunând că este „foarte dezamăgit” de alianță.

Donald Trump a vorbit din nou în Biroul Oval despre Iran, Ucraina și vizita de stat în curs a familiei regale britanice.

El a fost întrebat despre discursul susținut de regele Charles în Congres, care a conținut câteva remarci deloc subtile la adresa SUA și un avertisment privind puterea executivă.

Trump a spus mai întâi că a fost „foarte dezamăgit” de NATO după ce SUA „le-au cerut să facă anumite lucruri legate de Ucraina și Iran”.

„Regele este fantastic. Am petrecut mult timp împreună. Am avut multe discuții. Am vorbit și despre asta. Își iubește țara și este un grozav rege. Și este un mare prieten.

Cred că, dacă ar fi fost decizia lui, probabil ne-ar fi ajutat cu Iranul”, a continuat el.

„Mi-a plăcut discursul de ieri. L-am urmărit. Mi-a plăcut discursul de aseară”, a adăugat Trump.

În propriul său discurs de aseară, Trump a spus că regele Charles „este de acord cu mine, chiar mai mult decât mine (sic!)” că Iranul nu ar trebui să dețină niciodată o armă nucleară.

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a declarat pe această temă: „Regele este, în mod firesc, conștient de poziția de lungă durată și bine cunoscută a guvernului său privind prevenirea proliferării nucleare”.