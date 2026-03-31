Donald Trump vrea să facă o bibliotecă zgârie-nori, cu două statui de aur cu el

Președintele Donald Trump a publicat, pe rețeaua sa socială, primele imagini cu biblioteca prezidențială pe care vrea să o construiască în centrul orașului Miami. În scurtul videoclip, care pare să fi fost realizat, cel puțin parțial, cu inteligența artificială, apare un zgârie-nori cu 47 de etaje, la parterul căruia se află avionul Boeing 747-8, pe care l-a primit cadou de la Qatar. În fața clădirii, dar și la un etaj superior, tronează două statui din aur cu președintele Donald Trump, relatează Washington Post.

Clipul de un minut și 40 de secunde oferă o serie de imagini cu viitoarea Biblioteca Prezidențială Donald J. Trump. Clădirea uriașă pare să fie realizată din sticlă și aur, eclipsează clădirile din jur, fiind încoronată de un turn cu steagul roșu-alb-albastru.

? FIRST LOOK: The Donald J. Trump Presidential Library is officially here.



Over the past six months, I have poured my heart and soul into this project with my incredible team at @Trump.



This landmark on the water in Miami, Florida will stand as a lasting testament to an… pic.twitter.com/azV1hx0HG2 — Eric Trump (@EricTrump) March 31, 2026

În videoclip mai apare o bibliotecă plină de obiecte comemorative, imagini și mesaje din perioada președinției lui Trump.

Vizitatorii sunt prezentați urcând pe o scară rulantă aurie. De asemenea, tot în clip, vizitatorii, îmbrăcați în haine de gală, explorează recreări ale Biroului Oval, părți din aripa de vest și sala de bal în construcție de la Casa Albă, avioane de vânătoare și un elicopter aflate în interiorul clădirii.

În mod obișnuit, președinții își înființează biblioteci post-prezidențiale care găzduiesc documentele și arhivele lor. Aceste organizații servesc și ca muzee atent curatoriate, promovând realizările președintelui și oferind propria interpretare a evenimentelor care au avut loc în timpul mandatului, fiind finanțate prin donații private.

Biblioteca planificată de Trump ar fi semnificativ diferită de facilitățile predecesorilor săi, în special prin dimensiuni și amploare.

Potrivit Politico, în decembrie aliații lui Trump luau în considerare un zgârie-nori de 47 de etaje în onoarea alegerii lui Trump ca al 47-lea președinte. Clădirea ar domina celelalte biblioteci prezidențiale. De exemplu, biblioteca fostului președinte Barack Obama din Chicago, aflată aproape de finalizare, are aproximativ 70 de metri în cel mai înalt punct. Trump a criticat în repetate rânduri designul bibliotecii lui Obama.

Videoclipul a fost postat și pe TrumpLibrary.org, un site folosit pentru a solicita donații pentru biblioteca planificată. Videoclipul menționează că biblioteca este proiectată de firma Bermello Ajamil, cu sediul în Florida. Willy A. Bermello, arhitect și fondator al firmei, nu a răspuns solicitărilor Washington Post pentru un punct de vedere.

Trump a declarat că intenționează să folosească biblioteca planificată din Miami pentru a lua în posesie un avion Boeing 747-8 oferit de Qatar și evaluat la 400 de milioane de dolari, printre alte cadouri. De asemenea, aliații președintelui au lucrat pentru a achiziționa proprietăți de valoare pentru acest proiect.

Democrații au analizat proiectul, punând întrebări despre milioanele de dolari pe care companiile le-au promis în sprijin și au cerut mai multă transparență. Regulile federale nu impun organizațiilor nonprofit pentru biblioteci prezidențiale să-și dezvăluie donatorii.

Eric Trump, fiul președintelui și vicepreședinte executiv al Trump Organization, unde supraveghează proprietățile imobiliare ale companiei, este implicat profund în proiect. El a promovat proiectul pe rețelele sociale, scriind că el și colegii săi de la Trump Organization au lucrat la acesta în ultimele șase luni.

„Acest reper de pe apă din Miami, Florida va rămâne un testament durabil al unui om uimitor, al unui dezvoltator uimitor și al celui mai mare președinte pe care țara noastră l-a cunoscut vreodată”, a scris Eric Trump pe rețelele sociale.