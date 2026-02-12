Donald Tusk: Polonia este un aliat loial al SUA, dar nu va fi un vasal

Donald Tusk, premierul Poloniei. Sursa foto: Getty Images

Polonia va rămâne un aliat loial al Statelor Unite, dar nu va acţiona ca "vasal al niciunei ţări", a declarat joi prim-ministrul Donald Tusk, a relatat TVP World. Din Uniunea Europeană, doar Bulgaria şi Ungaria au anunţat că participă la evenimentul programat joia viitoare, pe 19 februarie, la Washington. România nu a transmis, momentan, dacă va fi prezentă în SUA, întrucât preşedintele Nicuşor Dan a precizat în cursul acestei zile că există încă discuţii cu organizatorii pentru a afla ce înseamnă ca ţara noastră să fie "cel mult, observator în Consiliul Păcii al lui Trump".

Declaraţia lui Donald Tusk vine la o zi după ce a anunţat că Polonia nu se va alătura Consiliului pentru Pace propus de SUA "în actualele circumstanţe", adăugând că, deşi Varşovia rămâne apropiată de Statele Unite, va sprijini doar iniţiativele internaţionale care corespund intereselor Poloniei.

"Polonia a fost, este şi va fi un aliat loial, de încredere şi previzibil al Statelor Unite", a declarat Tusk, joi, pentru presa poloneză, după o reuniune a Consiliului Naţional de Securitate.

Ulterior, în faţa jurnaliştilor premierul polonez a mai făcut următoarele precizări: "Dar în această alianţă, Polonia nu este şi nu va fi – atât timp cât eu sunt prim-ministru – un vasal. Vom fi un aliat fidel, dar nu vom fi un vasal în relaţiile cu nicio ţară din lume".

Conform jurnaliştilor de la TVP World, Donald Tusk a adăugat că alianţele trebuie să se bazeze pe parteneriat, nu pe supunere. "Relaţiile dintre aliaţi nu se pot baza pe cineva care dă mereu din cap şi încearcă să obţină ceva prin linguşire, pentru că asta nu funcţionează", a mai subliniat Donald Turk.

Consiliul pentru Pace, propus de preşedintele american, Donald Trump, a fost introdus iniţial ca un mecanism de sprijinire a eforturilor de pace în Gaza, dar de atunci a devenit un format internaţional mai larg, pe care unele guverne europene îl consideră o alternativă la Organizaţia Naţiunilor Unite.

Liderul de la Casa Albă a invitat mai multe ţări să se alăture, inclusiv Rusia şi Belarus, o mişcare care a stârnit îngrijorare în capitalele europene. Majoritatea statelor UE au refuzat să semneze Carta de fondare a organismului, în ianuarie.

Miercuri, Donald Tusk a declarat că Polonia va continua să analizeze iniţiativa şi "nu exclude niciun scenariu", dacă circumstanţele se vor schimba.