Nicușor Dan: "România poate fi, cel mult, observator în Consiliul Păcii al lui Trump. Discutăm cu organizatorii să vedem ce înseamnă"

Președintele Nicușor Dan a participat, joi, la prima reuniune informală a Consiliului European din acest an. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a vorbit, joi, despre condițiile în care ar da curs invitației președintelui Donald Trump, de a participa pe 19 februarie la reuniunea Consiliului Păcii, inițiat de liderul de la Washington.

"Cel mai important este să clarificăm care este (statutul observatorilor). Există în momentul acesta - și estimez că multe luni din momentul acesta vor exista - nepotriviri între carta acestei organizații și Carta Internațională la care noi suntem parte.

Noi nu putem avea un alt statut decât cel de observator. Asa cum a fost făcută invitația acum 4 - 5 zile, ea a fost făcută pentru membri.

Acum, că vin de la această reuniune (informală a Consiliului European), am discutat și cu alți lideri. Și ei fac același lucru, având aceleași constrângeri pe care noi le avem.

Nicușor Dan: Ce ne preocupă pe noi este ce înseamnă statutul unui observator în Consiliul Păcii

Discutăm care este, care poate să fie statutul observatorilor la această reuniune și este un răspuns pe care organizatorii trebuie să ni-l dea.

Și în funcție de asta o să luăm decizii", a răspuns Nicușor Dan.

El a fost întrebat și în legătură cu o eventuală întâlnire cu președintele Trump, dacă se va deplasa pe 19 februarie în capitala americană.

"La tipul acesta de reuniuni multilaterale există discuții de un minut, există discuții de 5 minute. Se mai întâmplă, dar ceea ce ne preocupă pe noi în momentul asta este definirea observatorului și ce am putea noi să facem acolo (în Consiliul Păcii, n.r.)", a spus președintele.

Prezența ca membru permanent în Consiliul lui Trump implică plata unui miliard de dolari

România a primit invitația de a participa la Consiliul pentru Pace, inițiat de președintele american Donald Trump, însă nu a confirmat încă participarea, comunicând că analizează în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român.

Consiliul Păcii a fost lansat oficial de Donald Trump la sfârşitul lunii ianuarie 2026.

Conform liderului american, scopul său este rezolvarea conflictelor globale.

Acest obiectiv asumat ar putea submina rolul Organizaţiei Naţiunilor Unite, conform opiniilor unor experți.

Invitația de a participa la organizația fondată de Trump a fost tratată cu prudență de guverne din întreaga lume iar între timp state importante de pe continentul european, între care Italia și Polonia, au refuzat-o net.

Cei mai mulți dintre aliaţii occidentali tradiţionali ai SUA s-au arătat rezervați în legătură cu subiectul.

Calitatea de membru permanent în Consiliu implică achitarea sumei de un miliard de dolari.