Vagoane în flăcări pe calea ferată, după ce Rusia a bombardat la Liman un nod feroviar folosit de trupele ucrainene

Imagini surprinse în urma bombardamentelor arată vagoane în flăcări în apropiere de localitatea Liman, situată lângă orașul Slaviansk din regiunea Donețk.

"Rușii încearcă să avanseze din nordul regiunii - regiunea vecină Harkov - în direcția Liman și fac tot ce pot pentru a obține un traseu direct către Slaviansk și Kramatorsk, pentru a-și atinge obiectivele strategice în Donețk", a spus Pavlo Kirilenko, șeful administrației regionale militare, citat de CNN

El a insistat că, în ciuda bombardamentelor, inamicul nu poate străpunge apărarea ucraineană iar Liman rămâne sub controlul forțelor Kievului.

VIDEO: Railroad car engulfed in flames after shelling in Lyman, Ukraine.



A railroad car and nearby tracks are engulfed in flames after shelling hit near the Lyman train station in the Donetsk Oblast of Ukraine pic.twitter.com/aCvh20UfaY