Două capitale, aceeași criză: Guvernele Starmer și Merz, în prag de prăbușire. Consecințele pentru Ucraina și Europa ar fi majore

3 minute de citit Publicat la 23:45 14 Mai 2026 Modificat la 23:58 14 Mai 2026

Sursă colaj: Hepta

În întreaga Europă, mai mulți lideri se confruntă cu presiuni tot mai mari pe plan intern, pe măsură ce îngrijorările economice, disputele politice și nemulțumirea alegătorilor le pun la încercare autoritatea. Guvernele din Marea Britanie și Germania se confruntă cu un val de contestare, într-un context marcat de instabilitate și de scăderea încrederii în clasa politică. De această situație pare să profite în ambele state extrema dreaptă, așa cum arată tvpworld.com.

În Marea Britanie, premierul Keir Starmer se confruntă cu tensiuni tot mai mari în interiorul Partidului Laburist, în urma unor rezultate electorale slabe și a mai multor demisii, aproximativ 70 de parlamentari cerându-i fie să demisioneze, fie să stabilească un calendar clar pentru retragerea sa.

În Germania, cancelarul Friedrich Merz se confruntă cu o scădere semnificativă a încrederii publice și cu niveluri de popularitate istoric reduse, ceea ce alimentează întrebări tot mai serioase privind capacitatea sa de a conduce cea mai mare economie a Europei într-un context politic și economic dificil.

Provocările diferă ca amploare și cauză, însă ambii lideri se confruntă cu o problemă politică similară: scăderea încrederii publice și aliați din ce în ce mai neliniștiți.

Friedrich Merz, un nivel record de neîncredere

În Germania, aprobarea lui Friedrich Merz a ajuns la doar 16%, cea mai scăzută pentru un cancelar în funcție, la un an de la preluarea mandatului. Lipsa de popularitate a lui Merz alimentează creșterea în sondaje pentru partidul de extremă dreaptă, AfD, care a ajuns cel mai popular partid din Germania, potrivit sondajelor, în timp ce CDU se află în picaj.

Această evoluție apare în urma unei situații economice precare. Oficialii germani sunt din ce în ce mai îngrijorați că redresarea economică a țării ar putea fi deraiată pe măsură ce războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului continuă, estimările interne indicând o încetinire bruscă a creșterii.

Conform proiecțiilor citate de Bloomberg, economia Germaniei ar putea crește cu doar 0,5% în 2026 în cel mai rău scenariu posibil - jumătate din rata de creștere de 1% așteptată anterior.

Chiar și în condiții mai puțin severe, în care prețurile ridicate ale petrolului și gazelor persistă fără escaladări suplimentare, se așteaptă ca creșterea să rămână slabă, variind între 0,6% și 0,7%.

Aceste proiecții reflectă îngrijorarea crescândă cu privire la întreruperile aprovizionării cu energie legate de război, în special deoarece cea mai mare economie a Europei rămâne puternic expusă fluctuațiilor piețelor energetice globale.

Impactul nu se limitează la un singur an. Estimările interne sugerează că și creșterea din 2027 ar putea fi afectată, scăzând ușor la aproximativ 1,2%.

Deteriorarea perspectivelor reprezintă o provocare semnificativă pentru guvernul cancelarului Friedrich Merz, care se bazase pe semne de redresare după ani de stagnare.

Economia Germaniei dăduse primele semne de îmbunătățire, susținută de creșterea investițiilor publice. Cu toate acestea, izbucnirea războiului a perturbat această traiectorie și a introdus noi incertitudini.

Miniștrii îi cer lui Starmer să facă un pas în spate

În Marea Britanie, speculațiile despre o posibilă demisie a prim-ministrului Starmer domină primele pagini ale ziarelor după alegerile locale dezastruase pentru laburiști.

Potrivit presei din Regat, citată de BBC, Starmer ar fi fost vizitat de miniștri de rang înalt, care i-au spus că „timpul lui s-a terminat”. Potrivit The Guardian - alături de Shabana Mahmood - printre aceștia s-a numărat și secretarul de externe, Yvette Cooper. Viceprim-ministrul, David Lammy, și secretarul apărării, John Healey, l-au îndemnat, de asemenea, pe Starmer să adopte o abordare „responsabilă, demnă și ordonată” față de ceea ce ar putea urma.

Ziarul spune că alți câțiva miniștri i-au spus să continue să lupte. Însă o sursă guvernamentală declară pentru i Paper că numărul loialiștilor din cabinet este în scădere.

The Express relatează că atât secretarul Sănătății, Wes Streeting, cât și fosta viceprim-ministru, Angela Rayner, ar putea lansa candidaturi pentru a-l înlocui pe Starmer, într-o „lovitură la conducerea statului”. Potrivit Financial Times, există semne că aliații lui Streeting „se mișcă pentru a-l destabiliza”.

Se spune că o competiție „rapidă” pentru conducere i-ar conveni secretarului Sănătății, deoarece principalul său rival - primarul orașului Greater Manchester, Andy Burnham - nu poate candida în prezent.

Schimbările guvernelor în Marea Britanie și Germania ar putea avea consecințe geopolitice majore, având în vedere că cele două state sunt principalii aliați europeni ai Ucrainei.