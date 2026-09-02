Două nave comerciale turcești s-au ciocnit în largul Istanbulului

<1 minut de citit Publicat la 08:32 02 Sep 2026 Modificat la 08:37 02 Sep 2026

Nave şi elicoptere ale pazei de coastă au fost trimise la faţa locului pentru căutare şi salvare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Două nave comerciale sub pavilion turcesc s-au ciocnit miercuri în largul Istanbulului, în Marea Marmara, a anunţat biroul guvernatorului oraşului, relatează Reuters şi AFP, potrivit Agerpres.

Aceste două nave comerciale turceşti s-au ciocnit în jurul orei 03:00 (00:00 GMT) la 18 mile marine (aproximativ 33 km) sud de Silivri, un district din vestul Istanbulului.

Nave şi elicoptere ale pazei de coastă au fost trimise la faţa locului pentru căutare şi salvare.

Conform biroului guvernatorului, la una dintre nave, petrolierul Alsu, nu s-au înregistrat daune vizibile.

Autorităţile nu au reuşit să stabilească legătura cu echipajul de pe cealaltă navă implicată în coliziune.

„În prezent este imposibil să se stabilească contactul cu nava comercială Tugberk Imamoglu şi cei 10 membri ai echipajului său", a precizat biroul guvernatorului într-un comunicat.

Autorităţile nu au specificat ce încărcătură transporta nava Tugberk Imamoglu, care traversa Marea Marmara spre Marea Neagră.