Dubai va construi un nou port care să ocolească Strâmtoarea Ormuz. Investiția va reprezenta o schimbare majoră pentru emirat

Dubai va construi un nou port care să ocolească Strâmtoarea Ormuz. FOTO: Getty Images

Dubai va construi un nou port și un terminal de containere pe coasta de est a Emiratelor Arabe Unite pentru a reduce dependența de Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante și mai vulnerabile rute maritime din lume, scrie Financial Times .

DP World intenționează să construiască un nou port și un terminal de containere pe coasta de est a Emiratelor Arabe Unite, într-un proiect care ar reduce dependența Dubaiului de portul Jebel Ali și ar permite evitarea Strâmtorii Ormuz. Operatorul portuar cu sediul în Dubai poartă discuții pentru dezvoltarea unui port multifuncțional în zona de coastă a emiratului Fujairah, precum și a unui nou terminal în portul deja existent, au declarat pentru Financial Times surse apropiate negocierilor.

În ultimele două decenii, DP World a devenit una dintre cele mai importante companii internaționale ale Emiratelor Arabe Unite, construind o vastă rețea de porturi și operațiuni logistice în întreaga lume. Cu toate acestea, Jebel Ali rămâne principalul activ al grupului și unul dintre pilonii economiei Dubaiului.

Mutarea unei părți a capacității portuare în afara Dubaiului ar reprezenta o schimbare majoră pentru emirat, care s-a transformat într-un centru global de comerț și finanțe inclusiv datorită dezvoltării portului Jebel Ali.

Planurile DP World fac însă parte dintr-o strategie mai amplă a Emiratelor Arabe Unite de protejare a economiei în cazul unor viitoare confruntări cu Iranul. Autoritățile vor să reducă dependența de Strâmtoarea Ormuz, unde transportul maritim a fost afectat de atacuri cu drone și rachete iraniene după atacurile americano-israeliene.

Noul proiect ar extinde prezența DP World în Golful Oman și ar permite intrarea și ieșirea containerelor din țară fără traversarea Strâmtorii Ormuz. Mărfurile ar urma apoi să fie transportate pe șosea către Dubai, Abu Dhabi și alte state din Golf.

De la începutul războiului, la sfârșitul lunii februarie, Iranul a lansat aproape 3.000 de drone și rachete asupra Emiratelor Arabe Unite, mai multe decât asupra oricărei alte țări. În primele zile ale conflictului, un incendiu a izbucnit la Jebel Ali, iar autoritățile au afirmat că acesta a fost provocat de resturile căzute în urma interceptării unei rachete.

Războiul cu Iranul a venit într-un moment dificil pentru DP World. Cu doar câteva săptămâni înainte de izbucnirea conflictului, compania îl îndepărtase din funcție pe Sultan Ahmed bin Sulayem, președinte și director general al grupului, din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Activitatea în portul Jebel Ali, cel mai mare terminal de containere din regiune, a scăzut cu 90-95% după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz ca reacție la atacurile americano-israeliene. Situația a determinat operatorul să caute alternative la această rută maritimă.

DP World discută în prezent termenii preliminari ai proiectului cu oficialii guvernamentali, însă structura investiției și sursele de finanțare nu au fost încă stabilite. Potrivit unui oficial de rang înalt al companiei, noul port ar putea fi finalizat în aproximativ un an și jumătate. DP World nu a confirmat detaliile proiectelor de pe coasta de est, dar a transmis că sunt pregătite planuri de diversificare pentru reducerea efectelor actualelor perturbări.

„Jebel Ali va rămâne Jebel Ali”

Oficialii din Golf au subliniat că extinderea spre est nu înseamnă înlocuirea completă a portului Jebel Ali

Construit și dezvoltat de-a lungul mai multor decenii, acesta include o zonă economică liberă uriașă, depozite și importante instalații industriale.

„Jebel Ali va rămâne Jebel Ali. Nu va fi niciodată redus”, a declarat un oficial de rang înalt al companiei.

DP World ar urma să investească inițial sute de milioane de dolari în noile facilități, însă suma ar putea crește în funcție de capacitatea suplimentară necesară.

„Avem propriul nostru plan și analizăm foarte activ coasta de est. Este o măsură de protecție, în cazul în care lucrurile merg prost”, a explicat oficialul companiei.

Planurile DP World arată în ce măsură războiul cu Iranul a obligat guvernele și companiile din regiune să regândească infrastructura și coridoarele economice construite pe presupunerea că navigația prin Strâmtoarea Ormuz va rămâne neîntreruptă.

Înainte de război, prin strâmtoare treceau zilnic aproximativ 135 de nave. După ce Statele Unite și Iranul au semnat un armistițiu temporar, iar ruta a fost redeschisă, traficul a depășit cu greu 40 de nave pe zi.

Fragilitatea procesului diplomatic a devenit din nou evidentă în ultima săptămână, după intensificarea atacurilor reciproce și a loviturilor iraniene asupra navelor care traversează strâmtoarea. Noile confruntări au redus din nou traficul maritim la un nivel foarte scăzut.

Portul Jebel Ali, care a procesat anul trecut 15,6 milioane de containere standard de 20 de picioare, a avut un rol esențial în transformarea Dubaiului într-un centru global de logistică și reexport, în special pentru comerțul dintre China și Africa. Poziția sa îl face însă dependent de ruta maritimă îngustă dintre Iran și Oman.

„Impactul asupra Jebel Ali va fi probabil important și de durată”, a declarat Lars Jensen, directorul companiei de consultanță Vespucci Maritime.

Agenția de evaluare financiară Moody’s estimează că profitul operațional al DP World va scădea de la 6,6 miliarde de dolari în 2025 la aproximativ 5,9 miliarde de dolari în acest an, din cauza conflictului.

De la începutul războiului, compania s-a bazat tot mai mult pe facilitățile de pe coasta de est a țării, redirecționând transporturi de marfă de la Jebel Ali către porturile Fujairah și Khor Fakkan. Cele două porturi sunt însă puternic aglomerate din cauza crizei.

Planurile DP World sunt anunțate în timp ce operatorul Gulftainer, cu sediul în Sharjah, pregătește propria extindere la Khor Fakkan, un alt terminal important de containere de pe coasta de est a Emiratelor. Compania a anunțat la începutul lunii un plan de investiții de două miliarde de dolari pentru creșterea capacității portului.

Fujairah, unul dintre cele șapte emirate care formează Emiratele Arabe Unite, are deja un rol strategic în infrastructura energetică a țării. Abu Dhabi exportă prin acest emirat o parte din petrolul său și intenționează să mărească volumele transportate pe această rută pentru a evita Strâmtoarea Ormuz.