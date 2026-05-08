După 20 de runde de sancțiuni, Uniunea Europeană începe să vadă fisuri în economia rusă

După 20 de runde de sancțiuni, economia Rusiei dă primele semne clare de oboseală: contracție de 0,3% în primul trimestru, deficit public de 60 de miliarde de dolari și o piață a muncii sufocată. Chiar și Putin a recunoscut că indicatorii macroeconomici „nu corespund așteptărilor”. Oficialii europeni vorbesc despre o confirmare a eficienței sancțiunilor, însă realitatea este mai nuanțată – economia de război, alimentată de cheltuieli militare de 190 de miliarde de dolari, continuă să funcționeze ca scut împotriva colapsului, scrie Euronews.

De la evenimentele fatidice din februarie 2022, Uniunea Europeană a demarat un proiect politic fără precedent pentru a submina capacitatea Rusiei de a duce război în Ucraina, sperând că presiunea persistentă o va forța, în cele din urmă, pe agresoare să cedeze.

După 20 de runde de sancțiuni economice, concepute cu grijă pentru a provoca daune maxime, obiectivul final rămâne la fel de greu de atins. Moscova continuă bombardamentele brutale și refuză orice concesie la masa negocierilor.

Și totuși, există un sentiment de confirmare.

În ultimele luni, semnele tot mai vizibile de tensiune în economia rusă au început să erodeze imaginea de invincibilitate pe care Kremlinul o proiectează în sfidarea Occidentului.

Economia Rusiei s-a contractat cu 0,3% între ianuarie și martie, potrivit Ministerului Dezvoltării Economice, prima scădere de la începutul lui 2023. În aceeași perioadă, deficitul public a explodat la 60 de miliarde de dolari (51 de miliarde de euro), depășind ținta stabilită pentru întregul an. Inflația rămâne blocată la aproape 6%, sub o rată a dobânzii exorbitantă de 14,5%. Bursa a pierdut teren din martie, în ciuda unui trend ascendent la nivel mondial. Iar Banca Centrală a tras un semnal de alarmă cu privire la deficitul sufocant de forță de muncă.

Chiar și președintele Vladimir Putin, cel care are cel mai mult de pierdut din aceste fisuri, a recunoscut că lucrurile nu merg în direcția dorită. Luna trecută, le-a cerut colaboratorilor să explice „de ce traiectoria indicatorilor macroeconomici nu corespunde în prezent așteptărilor” și să prezinte „măsuri suplimentare menite să restabilească creșterea.”

Europenii au luat notă.

„Da, sancțiunile au un efect care mușcă din economia rusă”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, într-un discurs recent. „Consecințele războiului ales de Rusia sunt plătite din buzunarele oamenilor.”

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a afirmat că „economia Rusiei se scufundă în criză” și a îndemnat Kremlinul să „deschidă ochii în fața eșecului”, iar ministrul suedez de finanțe, Elisabeth Svantesson, a concluzionat: „Avem dreptate. Sancțiunile funcționează.”

UE încearcă acum să convingă aliații din G7, în special Statele Unite, să impună o interdicție coordonată asupra serviciilor maritime pentru petrolierele rusești, menită să crească costurile de transport și să erodeze profiturile de care Moscova are nevoie disperată.

Măsura este deocamdată suspendată din cauza perturbărilor energetice provocate de închiderea Strâmtorii Hormuz, care i-a adus Moscovei venituri neașteptate de 19 miliarde de dolari (16 miliarde de euro) din vânzări de petrol în martie, un salt considerabil față de cele 9,7 miliarde de dolari (8,2 miliarde de euro) din februarie.

Bruxellesul vrea să inverseze tendința și să revină la scăderea treptată a prețului global al petrolului Urals, observată în lunile dinaintea închiderii Hormuzului. Oficialii speră că interdicția totală, combinată cu represiunea asupra navelor din „flota din umbră” și cu loviturile ucrainene la distanță mare asupra infrastructurii rusești de export petrolier, va strânge rapid șurubul.

„Ceea ce vedem acum sunt două lucruri care acționează împreună: Rusia trebuie să cheltuie foarte mulți bani pentru a-și susține efortul de război și, în același timp, sancțiunile mușcă și au efect. Durerea se simte mai acut”, a declarat un diplomat european de rang înalt.

„Vedeți vreo disponibilitate din partea rusă de a se angaja în negocieri serioase? Eu nu. Deci ceea ce trebuie să facem este să creștem presiunea tot mai mult.”

Probleme în creștere

A declara victoria sancțiunilor este un teren alunecos, pentru că există aproape la fel de multe argumente care susțin această afirmație câte o contrazic.

Campania de presiune lansată de UE și aliații occidentali a transformat Rusia în cea mai sancționată țară din lume. Ca urmare, Rusia a devenit un paria pe piețele financiare, cu aproximativ 300 de miliarde de dolari (260 de miliarde de euro) în rezerve ferm imobilizate și zeci de bănci excluse din sistemele obișnuite de plăți.

Acest lucru a forțat Moscova să se bazeze pe yuanul chinezesc pentru a-și susține rezervele și pe platforme de criptomonede pentru a ocoli restricțiile. Activele lichide ale Fondului Național de Bunăstare, susținut din veniturile din hidrocarburi, s-au epuizat în mare parte pentru a acoperi deficitele anterioare.

În paralel, nenumăratele interdicții de export-import au privat Rusia de produse sofisticate și de expertiza pe care producătorii locali nu le pot înlocui pe deplin, degradând capacitatea țării de a inova și de a genera prosperitate. În sens invers, companiile rusești nu se mai pot baza pe clienții europeni cu putere mare de cumpărare și comercializează în schimb pe piețe cu venituri mai mici.

Efectul de uzură al sancțiunilor a transformat Rusia „în multiple moduri”, spune Laura Solanko, consilier senior la Banca Finlandei, chiar dacă nu este „foarte fezabil” să separi tensiunile generate de sancțiuni de cele generate de politica de război.

„Accesul la piețele financiare globale este practic închis, ceea ce înseamnă că toată finanțarea, atât pentru guvern, cât și pentru sectorul privat, trebuie găsită din surse interne. Monedele de facturare a comerțului exterior s-au schimbat, sectorul bancar s-a de-dolarizat atât la active, cât și la pasive, iar accesul la multe bunuri și consumabile de înaltă tehnologie este restricționat”, a declarat Solanko pentru Euronews.

„Toate acestea sunt costuri suplimentare pentru afaceri.”

Iar tabloul ar putea fi și mai sumbru: serviciile de informații occidentale suspectează că Moscova manipulează datele oficiale pentru a ascunde amploarea dificultăților economice. Guvernatoarea Băncii Centrale, Elvira Nabiullina, a cerut public onestitate în raportare.

Un război costisitor

Economia rusă este astăzi mai puțin dinamică, mai puțin atractivă și mai puțin prosperă decât era înainte de începerea invaziei pe scară largă în Ucraina.

Dar asta nu înseamnă că este aproape de colaps. De fapt, Rusia a reușit să evite trei dintre cele mai pesimiste scenarii pe care oficialii europeni credeau că sancțiunile le vor declanșa: o recesiune prelungită, un default catastrofal asupra datoriei suverane și o revoltă populară provocată de scăderea nivelului de trai.

Cheia supraviețuirii stă în economia de război de mare intensitate și cost ridicat pe care Kremlinul a implementat-o cu mână de fier.

În 2021, anul dinaintea invaziei, cheltuielile militare ale Rusiei se ridicau la 65 de miliarde de dolari, adică 3,6% din PIB. Anul trecut, aceleași cheltuieli au ajuns la 190 de miliarde de dolari, adică 7,5% din PIB.

Injecția masivă de bani publici a reconfigurat industrii întregi, lanțuri de aprovizionare și locuri de muncă, cu efecte de propagare în alte sectoare ale economiei. Cu trupe împotmolite într-un brutal război de uzură în Ucraina, fabricile rusești sunt puse să producă arme și muniții zi și noapte, creând o cerere implacabilă de resurse, energie și forță de muncă, într-un ciclu nesfârșit de producție și consum.

Kremlinul a intrat în război cu un raport datorie/PIB scăzut, o politică pe care Putin a instalat-o după ascensiunea sa surprinzătoare la putere în 1999. Asta înseamnă că bugetul federal are suficient spațiu fiscal pentru a absorbi un deficit în creștere și pentru a menține cheltuielile militare gigantice pe termen scurt. Încadrarea războiului de către Putin în termeni existențiali ajută la justificarea reducerilor controversate ale programelor sociale și a cenzurii generalizate.

În situația actuală, Fondul Monetar Internațional estimează că economia rusă va crește cu 1,1% în 2026, similar cu cele 1% din 2025. Rata este modestă, dar în realitate mai mare decât proiecțiile pentru cele trei mari economii ale UE – Germania (0,8%), Franța (0,9%) și Italia (0,5%) – încă o dovadă a rezilienței.

Deși artificială și extrem de costisitoare, economia de război a Rusiei s-a dovedit un motor puternic de susținere a activității economice și un scut eficient pentru compensarea parțială a blocajelor impuse de sancțiunile UE. Aceste sancțiuni au fost adoptate incremental, oferind Kremlinului timp să se adapteze și să dezvolte modalități de eludare a restricțiilor.

„Economiile sancționate tind să reziste mult timp. Pur și simplu nu merg foarte bine, dar nu tind să se prăbușească”, spune Timothy Ash, asociat la Chatham House.

„Putin știa că războiul va avea loc, așa că rușii au construit multe tampoane și și-au redus dependențele. Erau într-o poziție foarte solidă când a început războiul.”

Cu toate acestea, semnele de tensiune sunt acum inconfundabile, notează Ash. Deși închiderea Strâmtorii Hormuz a oferit un răgaz momentan, există un „pericol real” pentru economia rusă odată ce canalul navigabil se va redeschide și prețurile petrolului vor scădea. Tampoanele construite la începutul războiului s-au erodat după patru ani, sporind vulnerabilitatea.

„Ai o economie cu două viteze: tot ce ține de complexul militar-industrial merge bine, iar celelalte sectoare merg mai puțin bine. Per ansamblu, dacă te uiți la performanță, Rusia este aproape de recesiune, în ciuda prețurilor mai mari ale energiei”, spune el. „Dacă aș fi la Kremlin, aș fi mai îngrijorat acum decât eram acum șase luni.”