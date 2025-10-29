După ce a bombardat Gaza noaptea trecută, Israelul anunță că „reia aplicarea armistițiului”

Foto: Getty Images

Israelul anunță, miercuri, că reia aplicarea armistițiului în Fâșia Gaza, după ce a bombardat intens, noaptea trecută, teritoriul palestinian. În urma atacurilor de noaptea trecută au murit cel puțin o sută de oameni, conform datelor date de administrația din teritoriul palestinian.

„Conform directivei politicului şi după o serie de atacuri în care au fost atinse zeci de obiective teroriste şi au fost neutralizaţi terorişti, armata a reluat aplicarea încetării focului ca răspuns la încălcările Hamas”, se arată în comunicatul transmis de IDF.

Armata israeliană susţine că a „neutralizat 30 de terorişti care ocupau posturi de comandă în organizaţii teroriste care operează în Fâşia Gaza”, deşi palestinienii afirmă că în bombardamente au murit o sută de persoane, dintre care 35 de copii.

„Armata va continua să respecte acordul de încetare a focului şi va răspunde ferm la orice încălcare a acestuia”, se arată în comunicat.

Acest val de atacuri lansat, marți, la ora locală 19:00 şi miercuri, ora locală 10:00, a provocat, de asemenea, moartea a cel puţin şapte femei, conform informațiilor oferite de administrația palestiniană din Gaza.

Israelul, care a înarmat organizații rivale ale autorităţilor locale, spune că Hamas a ucis un soldat israelian într-o ambuscadă lansată marţi, la Rafah, în extremitatea sudică a Fâşiei Gaza, în timp ce gruparea palestiniană neagă implicarea în noi confruntări.

Conflictul a fost repornit după ce repatrierea trupului unui ostatic ucis

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a convocat o reuniune de urgenţă a guvernului său, marţi, după ce s-a confirmat că un cadavru de ostatic repatriat în Israel de Hamas nu corespunde niciunuia dintre cei 13 ostatici decedaţi ale căror rămăşiţe pământeşti se află încă în Fâşia Gaza, ci al unuia returnat anterior şi care fusese deja înmormântat în Israel, a declarat, pentru EFE, o sursă guvernamentală, conform Agerpres.

Cancelaria prim-ministrului israelian a confirmat, marţi, că rămăşiţele predate luni seară de Hamas nu aparţin niciunuia dintre cei 13 ostatici care se află încă în Gaza, ci unui captiv găsit de armata în decembrie 2023 în Gaza şi care a fost înmormântat ulterior.

„După finalizarea procesului de identificare, în această dimineaţă, s-a descoperit că rămăşiţele returnate aseară aparţin lui Ofir Tzarfati, răpit, care a fost recuperat din Fâşia Gaza într-o operaţiune militară în urmă cu aproximativ doi ani. Un mesaj a fost transmis familiei sale”, se arată în declaraţia prim-ministrului israelian.

După ce în spaţiul public s-a aflat că ultimul trup returnat aparţine unui ostatic deja îngropat, miniştrii israelieni de extremă dreapta Itamar Ben Gvir şi Bezalel Smotrich, de care depinde coaliţia de guvernare a lui Netanyahu, au cerut pedepsirea Hamas.

„Faptul că Hamas continuă să facă jocuri şi nu transferă imediat toate corpurile (...) este în sine o dovadă că organizaţia teroristă este încă în picioare. E timpul să-i rupem picioarele odată pentru totdeauna", a declarat ministrul securităţii naţionale, Ben Gvir, într-un comunicat distribuit pe canalul său oficial de Telegram.

În mesajul său, Ben Gvir a cerut reluarea atacurilor asupra Fâşiei Gaza şi l-a îndemnat pe Netanyahu să lase deoparte „ezitările” şi să „dea ordinul”.

Ministrul de finanţe israelian, Bezalel Smotrich, şi-a anunţat, pe Twitter, intenţia de a „cere prim-ministrului să ordone Forţelor de Apărare Israeliene (IDF) să-i aresteze din nou pe toţi teroriştii care au fost eliberaţi în temeiul acordului privind ostaticii”, ca răspuns la „încălcările repetate” ale Hamas.