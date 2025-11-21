După ce a stat doar 20 de zile în închisoare, Sarkozy anunţă lansarea unei cărţi: "Jurnalul unui deţinut"

21 Noi 2025

Nicolas Sarkozy, fostul lider de la Palatul Élysée. Sursa foto: Getty Images

Fostul preşedinte al Franţei, care a petrecut numai 20 de zile în închisoare, ca urmare a condamnării în cazul finanțării libiene a campaniei sale prezidențiale, a anunţat că, la data de 10 decembrie, va lansa cartea intitulată "Jurnalul unui deținut". Nicolas Sarkozy scrie despre perioada în care a stat după gratii, conform Politico.

„În închisoare, nu este nimic de văzut și nimic de făcut”, scrie fostul președinte francez.

Conform unui comunicat de presă al editurii Fayard, cartea fostului președinte francez are 216 pagini - adică puțin sub 11 pagini pentru fiecare zi de încarcerare.

Un citat din cartea propriu-zisă a fost lansat ca o prezentare generală. Începe astfel: „În închisoare, nu este nimic de văzut și nimic de făcut”, ceea ce ridică într-adevăr întrebarea - despre ce vei scrie 216 pagini?

El adaugă că „tăcerea... nu există la La Santé [închisoarea din Paris]”, dar zgomotul „este, din păcate, constant”.

L-a pus închisoarea la pământ pe Sarkozy? Desigur că nu, așa cum scrie el, „ca în deșert, viața interioară se întărește în închisoare”.

Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a fost închis după ce a fost găsit vinovat că a permis unor „colaboratori apropiați” și „intermediari neoficiali” să încerce să obțină finanțare de la regimul lui Moammar Gaddafi din Libia pentru candidatura sa la președinție din 2007.

I s-a permis să iasă din închisoare pe 10 noiembrie, după ce o curte de apel i-a aprobat cererea de eliberare. În timpul încarcerării sale, Sarkozy a fost separat de populația generală a închisorilor, iar doi bodyguarzi au ocupat o celulă vecină pentru a-i asigura siguranța.