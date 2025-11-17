După Pokrovsk, un alt oraș ucrainean din Donețk e evacuat: „Rușii transformă cartierele de locuințe în bolgii ale Iadului pe Pământ”

Blocuri de apartamente în ruine în orașul Konstantinivka, regiunea Donețk. Foto: Armata ucraineană

După căderea iminentă a orașului-fortăreață Pokrovsk, forțele ruse își concentrează eforturile către un alt oraș-cheie din regiunea Donețk: Konstantinivka. Aici au mai rămas 4.800 de civili, pe care autoritățile ucrainene îi evacuează din ce în ce mai greu din cauza bombardamentelor ruse care au distrus aproape în întregime localitatea.

Militarii ucraineni din cadrul Brigăzii 93 Mecanizate, care apără regiunea, au postat imagini ale orașului Konstantinivka, în care se văd străzi pline de ruine și mașini arse și foste blocuri de locuințe în ruine.

„Conform rapoartelor de la fața locului, evacuarea (civililor) din oraș încă este posibilă. Cu toate acestea, numărul mare de mașini arse de la marginea orașului și de pe străzile principale arată cât de periculoase și dificile sunt operațiunile de evacuare din acest moment”, se arată într-o postare a militarilor ucraineni, publicată pe contul de Facebook al Brigăzii 93.

„Imaicul lansează constant bombe de aviație cu kit de planare asupra cartierelor rezidențiale, cu încărcături explozive de mare putere, care transformă aceste cartiere în bolgii ale Iadului pe Pământ”, conform apărătorilor ucraineni.

În aceste condiții, militarii ruși încearcă să profite de vremea dificilă pentru a se infiltra în orașul Konstantinivka, prin asalturi de infanterie.

„Cu toate acestea, forțele noastre de apărare, în special militarii Brigăzii 93, care apără această regiune a frontului, reușesc să se opună invadatorilor și îi împiedică să se apropie de oraș”, se arată într-un comunicat al Statului Major al armatei ucrainene.