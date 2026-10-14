"E ca și cum ai spune «vino, lupule, ia-mă»". Avertisment în Bulgaria: "Pentru că nu cerem ajutor NATO, Rusia poate ataca mai aproape"

Un fost oficial din Apărare de la Sofia spune că discursul politic de la Sofia și faptul că țara nu a cerut sprijinul aliaților încurajează Moscova. FOTO: Profimedia Images

Iliya Nalbantov, fost șef de cabinet al mai multor miniștri bulgari ai apărării, avertizează că Bulgaria îi dă Rusiei undă verde să acționeze militar lângă apele sale teritoriale. Într-un interviu pentru Radioul Național Bulgar (BNR), el a spus miercuri că discursul politic de la Sofia și faptul că țara nu a cerut sprijinul aliaților încurajează Moscova, scrie Novinite.

Nalbantov crede că situația se poate repeta dacă guvernul nu își schimbă atitudinea. Potrivit lui, Bulgaria ar fi trebuit să ceară ajutorul NATO și al Uniunii Europene pentru a supraveghea permanent Marea Neagră în zona sa economică exclusivă.

"Trebuia să cerem de la început mijloace de supraveghere maritimă, ca să știm în orice moment ce se întâmplă deasupra și sub apă în zona noastră din Marea Neagră. Trebuia să cerem NATO și UE supraveghere non-stop. De ce nu am invocat Articolul 4? Acum, discursul politic aproape că invită dezastrul. E ca și cum ai spune «vino, lupule, și ia-mă»", a declarat Nalbantov.

El a adăugat că Bulgaria, ca membră a NATO și a UE, ar fi trebuit să ceară deja supraveghere aeriană și prin satelit și să fi rezolvat problema până acum.

"De ce nu am rezolvat asta încă din 24 februarie 2022? Toți premierii, miniștrii apărării și miniștrii finanțelor din această perioadă trebuie să dea explicații. Așa vom afla cum a funcționat, de fapt, procesul de înarmare. Pentru că acum trebuie să așteptăm 15 ani ca să avem aceste capacități, de care aveam nevoie încă din 2008, după atacul Rusiei asupra Georgiei", a spus Nalbantov.

Potrivit lui, pentru că Bulgaria nu cere sprijinul aliaților, Rusia devine tot mai îndrăzneață. Ca dovadă, el a arătat că atacurile asupra navelor din Marea Neagră au loc tot mai aproape de țărm.

FOTO: Profimedia Images

"Primul atac a fost la 70 de mile de țărm, acum la 17 mile. Data viitoare va fi în apele noastre teritoriale. Dacă vom fi loviți atunci, tot o să căutăm scuze? Este inacceptabil. Una e să-i anunți pe aliați și alta e să le ceri concret ajutorul. Nu e vorba să declarăm război, ci să ne întărim apărarea. Nu avem radare de supraveghere, deci ar trebui să cerem. Nu avem mijloace de supraveghere a mării, deci ar trebui să cerem ajutor. Noi oferim centrul. De ce nu am cerut? Nu am făcut-o din 24 februarie 2022, deși atacurile au loc lângă granița noastră. Stăm cu capul plecat. Invocarea Articolului 4 i-ar arăta Rusiei că suntem pregătiți să răspundem. În schimb, acest discurs politic îi lasă impresia că poate acționa nepedepsită", a spus el.

Nalbantov i-a criticat și pe premierul Rumen Radev și pe președinta Iliana Yotova. El spune că Radev invocă lipsa unor dovezi solide, dar nu le permite specialiștilor în drone și anchetatorilor să urce pe o navă ancorată la Varna pentru a verifica probele.

"Radev spune că «nu avem dovezi solide». Dar nu îi lasă pe specialiștii în drone și pe anchetatori să urce pe nava de la Varna ca să caute și să arate dovezile. Ce mai e de mirare? Evident, asta nu se potrivește cu angajamentele pe care Radev și Yotova și le-au luat față de Moscova", a declarat Nalbantov.

Și Yordan Bozhilov, fost viceministru al apărării, a avertizat, într-un interviu pentru Radio Varna, că atacurile asupra navelor civile din Marea Neagră arată că riscurile din regiune cresc și că războiul din Ucraina se apropie de Bulgaria.

Bozhilov a amintit că navele civile au mai fost atacate și în trecut. El avertizează că, atât timp cât războiul continuă, traficul maritim și activitatea economică din Marea Neagră vor rămâne în pericol.

Bulgaria trebuie să se pregătească pentru mai multe scenarii

Unul dintre ele ar fi ca o navă civilă sub pavilion străin să fie lovită chiar în apele teritoriale bulgare. Un astfel de incident ar pune probleme de securitate națională, de drept internațional și legate de obligațiile Bulgariei ca membră a UE și NATO.

Bozhilov crede însă că un asemenea atac nu ar fi suficient, singur, pentru invocarea Articolului 5 al NATO. Bulgaria are totuși alte variante de a cere consultări în cadrul Alianței.

"Putem ridica problema în Consiliul Nord-Atlantic, putem cere consultări în structurile militare ale NATO și putem cere ajutor", a spus Bozhilov.

Fostul viceministru a adăugat că Bulgaria nu poate garanta singură securitatea în toată zona sa economică din Marea Neagră. Poate însă investi în sisteme mai bune de supraveghere și de avertizare timpurie.