„E echivalent cu o înfrângere”. Nici propagandiștii ruși nu mai cred că Moscova va câștiga războiul din Ucraina

Chiar și cele mai loiale voci ale propagandei Kremlinului recunosc acum ceea ce Occidentul spune de luni întregi: războiul Rusiei în Ucraina bate pasul pe loc. FOTO: Getty Images

Chiar și cele mai loiale voci ale propagandei Kremlinului recunosc acum ceea ce Occidentul spune de luni întregi: războiul Rusiei în Ucraina bate pasul pe loc, pierderile sunt uriașe, iar obiectivele inițiale par departe de a fi atinse, o situație pe care unii comentatori ruși o descriu deja ca fiind „echivalentă cu o înfrângere”, scrie Kyiv Independent.

După luni de dezacorduri cu privire la negocierile de pace, Casa Albă și chiar mai mulți propagandiști pro-Kremlin par să fie, în sfârșit, de acord asupra unui lucru: războiul Rusiei în Ucraina nu merge bine.

„Rușii trebuie să se trezească și să accepte realitatea. Mulți oameni mor și nu au mare lucru de arătat în schimb”, a declarat vicepreședintele american JD Vance pe 28 septembrie. Cu câteva zile înainte, președintele Donald Trump a spus că Rusia „a cheltuit milioane și milioane de dolari pe bombe, rachete, muniție și vieți – viețile lor – și nu a câștigat practic niciun teritoriu”.

Aceste opinii nu sunt împărtășite doar în Occident. În ultimele zile, mai multe voci pro-Kremlin au recunoscut public că campania militară a Moscovei se clatină, reflectând preocupările exprimate de Occident cu privire la pierderile uriașe și lipsa de progres.

Potrivit grupului ucrainean de monitorizare Deep State, Rusia a ocupat între iunie și august 1.548 de kilometri pătrați de teritoriu nou, pierzând în același timp 94.810 soldați, adică o medie de 1.030 pe zi. Deși este mai mult decât în aceeași perioadă din 2024, câștigul reprezintă doar 0,003% din teritoriul total al Ucrainei.

Propagandista rusă Tatyana Montyan a recunoscut că armatei îi lipsesc resursele umane pentru operațiuni ofensive, avertizând că președintele Vladimir Putin ar putea fi nevoit să anunțe un nou val de mobilizare „dacă nu se obține o descoperire majoră în această campanie de primăvară-toamnă”. „În prima jumătate a lunii septembrie, ritmul ofensivei a scăzut semnificativ. S-ar putea ca ultimele rezerve să fi fost deja angajate”, a declarat ea pe 22 septembrie.

Dmitri Rogozin, în prezent senator rus care reprezintă regiunea ocupată Zaporojie, a mers și mai departe, recunoscând pe 21 septembrie că frontul a ajuns într-un „blocaj” și că Moscova nu mai poate obține progrese semnificative. „Este imposibil să avansăm. Frontul este blocat”, a spus el.

Pavel Gubarev, fost lider separatist în Donețk și veteran al războiului, a comentat declarația lui Rogozin, explicând că forțele ruse sunt adesea în ofensivă, în timp ce Ucraina se apără, ceea ce duce la „pierderi incomparabil mai mari”. El a adăugat că distrugerea capacităților rusești de rafinare a petrolului în urma atacurilor ucrainene a creat o situație strategică favorabilă Kievului, în timp ce propaganda de stat continuă să inducă publicul în eroare, pretinzând că Ucraina este aproape de colaps.

„În realitate, situația actuală este deja echivalentă cu o înfrângere pentru noi. Rusia nu are capacitatea de a încheia ‘operațiunea militară specială’ cu atingerea obiectivelor și obținerea victoriei sub sistemul colonial al actualului guvern”, a scris Gubarev.

”Nu pot exista pierderi la ucraineni de 1,7 - 2 milioane. Practic, armata lor n-ar mai exista”

Criticile la adresa narațiunii oficiale s-au auzit și în emisiunile televizate de stat. Pe 19 septembrie, în timpul unei dezbateri transmise în direct pe canalul NTV, un invitat a contestat cifrele oficiale privind pierderile ucrainene, spunând că acestea sunt „pur și simplu imposibile”. „La începutul războiului, armata ucraineană avea până la 800.000 de oameni. Apoi a crescut cu aproximativ 100.000–120.000 pe an. Nu pot exista pierderi de 1,7–2 milioane, pentru că, în acest caz, armata ucraineană nu ar mai exista”, a spus el.

Când moderatorul l-a întrebat dacă asta înseamnă că Ministerul rus al Apărării minte, invitatul a răspuns: „Nu doar al nostru”, adăugând că „este o mare greșeală să subestimăm armata ucraineană”.

Fostul ofițer al Serviciului de Securitate al Ucrainei și expert militar Ivan Stupak a declarat pentru Kyiv Independent că, dacă aceste declarații ale propagandiștilor sunt cu adevărat semnificative, reacția autorităților ruse va arăta acest lucru. „Propagandiștii vorbesc atâta timp cât li se permite. Dacă spun adevărul și acest lucru dăunează regimului, vom vedea cum vor acționa autoritățile împotriva lor”, a spus Stupak.

El a adăugat că astfel de declarații arată că și populația rusă începe să obosească și nu este dispusă să lupte la nesfârșit, contrar mesajului transmis de Kremlin.