El este Alex, băiatul diagnosticat de ChatGPT, după trei ani în care 17 medici nu i-au găsit cauza suferinței

Alex a experimentat dureri cronice, care l-au împiedicat să se joace cu alți copii. Niciun medic nu a reușit să identifice cauza, pentru a-i oferi un tratament. Într-un final, răspunsul a fost dat de ChatGPT.

În timpul pandemiei de COVID-19, Courtney a cumpărat o casă unde s-a mutat cu cei doi copilași ai săi. La scurt timp după, fiul ei, Alex, pe atunci în vârstă de 4 ani, a început să aibă dureri. Apoi Alex a început să mestece lucruri, așa că Courtney l-a dus la dentist însă nici asta nu a rezolvat situația.

"(Dădaca noastră) a început să-mi spună: ‘Trebuie să-i dau Motrin în fiecare zi, sau are crize uriașe’”, a declarat mama sa, Courtney, pentru TODAY.com.

Apoi, Alex a început să mestece diverse lucruri, motiv pentru care mama l-a dus la dentist. Ceea ce a urmat a fost o căutare de trei ani a cauzei durerilor și, în cele din urmă, a altor simptome.

Răspunsul salvator pare să fi venit la începutul acestui an, când Courtney a apelat la Inteligența Artificială.. Mama a împărtășit pe platforma ChatGPT tot ce știa despre simptomele fiului său și toate informațiile pe care le-a putut aduna din RMN-urile lui.

"Am văzut atât de mulți medici. Am ajuns la urgențe la un moment dat. Am continuat să caut. Chiar mi-am petrecut noaptea pe (computer)... trecând în revistă toate aceste lucruri”, spune ea.

ChatGPT i-a oferit diagnosticul

Așadar, când ChatGPT a sugerat diagnosticul de sindrom al cordonului legat, lucrurile au început să capete sens. Atunci când Alex a început să mestece lucruri, părinții săi s-au întrebat dacă molarii sunt cei care îi provoacă durere. Apoi, au crezut că avea o carie.

Stomatologul a respins aceste ipoteze, dar le-a recomandat păriținlor să consulte un ortodont, specializat în obstrucția căilor respiratorii. Obstrucțiile căilor respiratorii afectează somnul unui copil și putea explica de ce acesta părea atât de epuizat și de capricios.

Ortodontul a descoperit că palatul moale al lui Alex era prea mic pentru gura și dinții lui, ceea ce îl făcea să respire mai greu pe timpul noapții. Acesta a pus un aparat de expansiune în cerul gurii lui Alex și părea că lucrurile se îmbunătățesc.

„Totul a fost mai bine pentru un pic”, povestește Courtney.

Dar apoi a observat că Alex nu mai creștea, așa că au vizitat medicul pediatru, care a crezut că pandemia îi afectează negativ dezvoltarea. Courtney nu a fost de acord, dar și-a adus fiul înapoi la începutul lui 2021 pentru un control. Pediatrul l-a trimis pe Alex la kinetoterapie, pentru că părea să aibă unele dezechilibre între partea stângă și cea dreaptă.

"El conducea cu piciorul drept și târa piciorul stâng, la plimbare”, spune mama băiatului.

Dar, înainte de a începe kinetoterapie, Alex se confruntase deja cu dureri de cap puternice care doar se agravau. A vizitat un neurolog, care a spus că Alex avea migrene. Băiatul s-a luptat și cu epuizarea, așa că a fost dus la un medic ORL, pentru a vedea dacă are probleme cu somnul din cauza cavităților sinusurilor sau a căilor respiratorii.

Indiferent la câţi medici a fost dus copilul, specialiștii se axau doar pe domeniile lor individuale.

"Nimeni nu este dispus să rezolve o problemă de ansamblu. Nimeni nu vă va da nici măcar un indiciu despre care ar putea fi diagnosticul”, a adăugat ea.

În total, au vizitat 17 medici diferiți, pe parcursul a trei ani. Dar Alex încă nu avea un diagnostic care să-i explice toate simptomele.

Copilul suferea de o afecțiune gravă

Într-un final, Courtney s-a înscris pe platforma ChatGPT și a început să introducă informațiile medicale.

"Am analizat rând cu rând tot ce aveam (notele RMN) și le-am conectat la ChatGPT”, își amintește ea.

În cele din urmă, a găsit diagnosticul: sindromul cordonului legat.

Ulterior, mămica s-a alăturat unui grup de Facebook, dedicat familiilor ale căror copii suferă de această afecțiune. Poveștile lor erau asemănătoare.

Ea a programat o întâlnire cu un nou neurochirurg, căruia i-a spus diagnosticul pe care îl suspecta. Doctorul s-a uitat la imaginile lui RMN și a știut exact ce era în neregulă cu Alex.

Sindromul cordonului legat apare atunci când țesutul din măduva spinării formează atașamente care limitează mișcarea măduvei spinării, determinând întinderea anormală a acesteia, potrivit Asociației Americane a Chirurgilor Neurologici. Afecțiunea este strâns asociată cu spina bifida, un defect congenital, în care o parte a măduvei spinării nu se dezvoltă complet, iar nervii sunt expuși.

La mulți copii cu spina bifida, există o deschidere vizibilă în spatele copilului. Dar tipul pe care l-a avut Alex este închis și considerat „ascuns”, cunoscut și sub denumirea de spina bifida oculta, conform Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA.