Elon Musk construiește o bază de lansare pentru rachetele SpaceX în valoare de 100 de miliarde de dolari

Odată construită, Starbase Louisiana va deveni principala bază de lansare pentru Starship. Foto: Getty Images

Elon Musk vrea să construiască o bază de lansare a rachetelor în valoare de 100 de miliarde de dolari în statul american Louisiana. După anunț, acțiunile companiei SpaceX, listată la bursă la începutul lunii iunie, au crescut cu 2% și în acest moment se tranzacționează cu 137,95 de dolari, potrivit CNBC.

Departamentul pentru Dezvoltare Economică al Louisianei a transmis, marți, că SpaceX va construi baza Starbase în Vermilion Parish, Louisiana, pe o fostă proprietate a Exxon, de unde vor avea loc mii de lansări anual.

Odată construită, Starbase Louisiana va deveni principala bază de lansare pentru Starship, racheta SpaceX aflată în dezvoltare, care este cea mai mare construită vreodată și concepută pentru a fi complet reutilizabilă.

Elon Musk are obiective ambițioase pentru cucerirea spațiului cosmic: vrea să extindă masiv rețeaua de sateliți Starlink a SpaceX, să lanseze centre de date pe orbită și, într-un viitor nu foarte îndepărtat, să colonizeze Marte. Aceste ambiții, precum și justificarea unei capitalizări de piață de aproape 2.000 de miliarde de dolari pentru SpaceX, depind de succesul programului Starship.

La rândul său, SpaceX a transmis că a căutat timp de șapte ani locul potrivit pentru a construi platforme de lansare, în care să aibă acces la cantități suficiente de combustibil pentru operațiunile sale. Musk a declarat, în videoclipul postat pe site-ul SpaceX, că portul spațial va aduce în Louisiana „probabil 10.000 de locuri de muncă cu adevărat interesante”.

Introducing Starbase, Louisiana – a high-cadence launch site that will enable Starship to open a pathway to the stars for humanity.



Thank you to @LAGovJeffLandry and the great people of Louisiana for all of their support as we work together on this audacious project →… pic.twitter.com/hq308hvg2g — SpaceX (@SpaceX) August 25, 2026

Autoritățile din Louisiana au estimat că SpaceX va genera direct aproximativ 3.000 de noi locuri de muncă în următorii 10 ani în stat, și „8.100 de noi locuri de muncă indirect”.

De asemenea, SpaceX a spus că va contribui la un „proiect istoric de restaurare a zonei de coastă” din Louisiana, în parteneriat cu autoritățile statului, pentru a „readuce mlaștinile la starea lor naturală” și pentru a se asigura că zonele umede din jurul noii baze vor beneficia de „protecție împotriva furtunilor”.

La începutul acestui an, guvernatorul republican Jeff Landry a semnat mai multe directive, care au devenit legi în luna mai, în care a exceptat unele proiecte aerospațiale din Louisiana de la analiza publică, iar intrarea neautorizată într-un port spațial a fost transformată în infracțiune. Legile prevăd, de asemenea, stimulente financiare pentru producătorii din industria aerospațială.

SpaceX s-a confruntat anterior cu reacții negative din partea comunităților, procese și amenzi în urma unor încălcări ale normelor de mediu la prima bază Starbase a companiei, din Boca Chica, Texas, în orașul companiei cunoscut în prezent sub numele de Starbase.

În primul zbor de testare al Starship, în aprilie 2023, în Texas, energia generată de rachetă a provocat explozia platformei de lansare din beton a SpaceX, iar nava spațială a explodat în aer. Bucăți de beton au fost aruncate într-o zonă importantă pentru cuibăritul și migrația unor specii pe cale de dispariție, iar un incendiu a afectat aproximativ două hectare de teren din Boca Chica State Park, la sud de platforma de lansare din Texas.

De asemenea, în 2024, SpaceX a fost găsită vinovată de încălcarea Clean Water Act la baza de lansare din Texas, după ce a deversat în mod repetat poluanți în corpuri de apă din Texas sau în apropierea acestora, potrivit unei notificări de încălcare emisă de o agenție a statului și care viza sistemul companiei de dispersare a apei.