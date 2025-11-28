Emmanuel Macron acuză Comisia Europeană că se teme să amendeze companiile Big Tech, din cauza presiunilor SUA

2 minute de citit Publicat la 21:22 28 Noi 2025 Modificat la 21:22 28 Noi 2025

Macron a promis că va promova acțiuni la nivelul UE. FOTO: Hepta

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Bruxelles-ul este prea lent în gestionarea anchetelor privind companiile americane Big Tech din cauza presiunilor SUA asupra legislației digitale a UE, potrivit Politico.

„Avem cazuri care sunt în fața Comisiei de doi ani. Este mult prea lent”, a spus Macron vineri, referindu-se la regulamentul UE privind moderarea conținutului, Legea serviciilor digitale (DSA).

Dezbaterea pe această temă „nu prinde avânt”, a declarat Macron la un eveniment local din regiunea Vosges, iar „mulți din Comisie și din statele membre se tem să o continue, deoarece există o ofensivă americană împotriva aplicării directivelor privind serviciile și piețele digitale”.

Macron a promis că va promova acțiuni la nivelul UE, adăugând: „Avem o bătălie geopolitică de dus. Aceasta nu este o interferență rusească, este în mod clar americană, deoarece aceste platforme nu vor să le deranjăm.”

Remarcile lui Macron vin după o săptămână în care s-a reînnoit presiunea din partea SUA asupra celor două regulamente tehnologice ale UE, DSA și Legea piețelor digitale.

Secretarul american pentru Comerț, Howard Lutnick, a îndemnat luni miniștrii UE să „reconsidere” regulamentele în schimbul unor tarife mai mici la oțel și aluminiu din SUA, în conformitate cu strategia americană de a trata regulile tehnologice ale UE ca pe o monedă de schimb într-un război comercial transatlantic. Regulile au fost o țintă pentru administrația americană și directorii executivi din domeniul tehnologiei încă de când președintele Donald Trump s-a întors în funcție.

Cum răspunde Comisia Europeană la acuzația că cedează presiunilor americane

Atât șefa departamentului de tehnologie al UE, Henna Virkkunen, cât și colega sa din domeniul concurenței, Teresa Ribera, s-au pronunțat împotriva presiunilor SUA săptămâna aceasta, aceasta din urmă acuzând Washingtonul de „șantaj”.

Comisia Europeană este, de asemenea, sub presiunea europarlamentarilor, grupul Socialiștilor și Democraților depunând eforturi pentru a înființa o comisie de anchetă care să investigheze aplicarea de către UE a regulilor digitale.

Ca răspuns la remarcile lui Macron, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, a declarat: „Am fost foarte clari încă de la început: Susținem pe deplin legislația noastră digitală și o aplicăm.”

El a susținut că „unele cazuri necesită puțin mai mult timp decât altele, deoarece anchetele DSA sunt ample”. „Serviciile Comisiei construiesc dosare solide, pentru că trebuie să le câștigăm în instanță”, a spus el.

UE are anchete deschise în temeiul DSA privind X, Meta, AliExpress, Temu și TikTok. Anchetele ar putea duce la amenzi de 6% din cifra de afaceri globală anuală a unei companii, dar până în prezent nu au fost aplicate amenzi.

Potrivit monitorizărilor făcute de Comisia Europeană, Google, pe baza „politicii sale privind abuzul de reputație”, retrogradează site-urile web și conținutul mass-mediei de știri și ale altor editori în rezultatele căutărilor atunci când aceste site-uri web includ conținut de la parteneri comerciali.

Google, în atenția Comisiei Europene

Comisia Europeană a anunțat că anchetează Google pentru încălcarea Regulamentului privind piețele digitale prin retrogradarea conținutului editorilor de mass-media în rezultatele căutărilor.

Pe de altă parte, Google susține că această politică urmărește să combată practicile despre care se presupune că sunt menite să manipuleze ierarhizarea în rezultatele căutărilor.

Cea mai recentă amendă dată de Comisia Europeană companiei a fost de 2,95 miliarde de euro (3,45 de miliarde de dolari), în luna septembrie, pentru încălcarea normelor UE în materie de concurenţă, din cauza tehnologiilor sale publicitare („adtech”).

CE a considerat că „Google a acţionat în favoarea propriilor servicii de tehnologie pentru afişarea reclamelor online, în detrimentul furnizorilor concurenţi de servicii de tehnologie publicitară, al agenţilor de publicitate şi al editorilor online”.