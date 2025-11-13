Comisia Europeană anchetează Google pentru retrogradarea conținutului media în căutări. Compania riscă noi amenzi de miliarde de euro

3 minute de citit Publicat la 19:19 13 Noi 2025 Modificat la 19:19 13 Noi 2025

Google poate fi amendată cu până la 10% din veniturile sale globale dacă este găsită vinovată. FOTO: Hepta

Comisia Europeană anchetează Google pentru încălcarea Regulamentului privind piețele digitale prin retrogradarea conținutului editorilor de mass-media în rezultatele căutărilor.

Comisia Europeană a lansat joi în mod oficial proceduri pentru a evalua dacă Google aplică pe Google Search condiții de acces echitabile, rezonabile și nediscriminatorii la site-urile editorilor, aceasta fiind o obligație în temeiul Regulamentului privind piețele digitale (RPD), potrivit unui comunicat de presă.

Potrivit monitorizărilor făcute de Comisia Europeană, Google, pe baza „politicii sale privind abuzul de reputație”, retrogradează site-urile web și conținutul mass-mediei de știri și ale altor editori în rezultatele căutărilor atunci când aceste site-uri web includ conținut de la parteneri comerciali.

Pe de altă parte, Google susține că această politică urmărește să combată practicile despre care se presupune că sunt menite să manipuleze ierarhizarea în rezultatele căutărilor.

Ce urmărește investigația Comisiei Europene privind retrogradarea conținutului de către Google

Investigația Comisiei se axează în mod specific pe „politica Google privind abuzul de reputație a site-urilor” și pe modul în care această politică se aplică editorilor. Această politică pare să aibă un impact direct asupra unei modalități obișnuite și legitime prin care editorii își pot monetiza site-urile web și conținutul.

„Astăzi luăm măsuri pentru a ne asigura că controlorii de acces digitali nu restricționează în mod inechitabil întreprinderile care se bazează pe ei pentru a-și promova propriile produse și servicii. Suntem preocupați de faptul că politicile Google nu permit editorilor de știri să fie tratați într-un mod echitabil, rezonabil și nediscriminatoriu în rezultatele de pe motorul său de căutare. Vom investiga pentru a ne asigura că editorii de știri nu pierd venituri importante într-o perioadă dificilă pentru industrie, precum și pentru a ne asigura că Google respectă Regulamentul privind piețele digitale”, a transmis Teresa Ribera, vicepreședinta executivă pentru o tranziție curată, justă și competitivă.

La rândul ei, Henna Virkkunen, vicepreședinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, a declarat că Alphabet trebuie să respecte obligațiile de a le oferi editorilor condiții generale de acces echitabile:

„Regulamentul privind piețele digitale asigură piețe și inovații mai echitabile în UE – atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori. Corporația Alphabet trebuie să respecte obligațiile de a le oferi editorilor condiții generale de acces echitabile, rezonabile și nediscriminatorii la Google Search. Investigația noastră specifică urmărește să protejeze finanțarea editorilor, libertatea acestora de a desfășura o activitate comercială și, în cele din urmă, pluralismul mass-mediei și democrația noastră”.

Ce este politica de "abuz de reputație a site-urilor" și ce amendă riscă Google

Compania-mamă a Google, Alphabet, se confruntă cu o nouă anchetă a UE pe baza acuzațiilor conform cărora retrogradează editorii de știri în rezultatele căutării dacă aceștia difuzează conținut sponsorizat sau promoțional, o sursă semnificativă de venituri pentru multe instituții media.

Cazul se încadrează în Legea piețelor digitale (DMA), o lege care interzice “paznicilor” din domeniul tehnologiei să favorizeze în mod nedrept propriile servicii sau să penalizeze alte persoane.

Companiile care încalcă regulile pot fi amendate cu până la 10% din veniturile lor globale, potrivit searchengineland.

Aplicarea de către Google a regulilor privind retrogradarea anumitor editori se bazează pe o politică de spam introdusă în martie 2024 și actualizată în noiembrie 2024.

Politica vizează „abuzul de reputație a site-urilor” - mai cunoscut de specialiștii SEO sub numele de SEO parazit - care apare atunci când terțe părți postează conținut de calitate scăzută pe site-uri de încredere pentru a profita de autoritatea lor și a manipula clasamentele Google.

Google a declarat că acest tip de conținut poate deruta sau induce în eroare utilizatorii și a luat măsuri manuale împotriva site-urilor care îl găzduiesc.

Cea mai recentă amendă dată de Comisia Europeană companiei a fost de 2,95 miliarde de euro (3,45 de miliarde de dolari), în luna septembrie, pentru încălcarea normelor UE în materie de concurenţă, din cauza tehnologiilor sale publicitare („adtech”).

CE a considerat că „Google a acţionat în favoarea propriilor servicii de tehnologie pentru afişarea reclamelor online, în detrimentul furnizorilor concurenţi de servicii de tehnologie publicitară, al agenţilor de publicitate şi al editorilor online”.

De asemenea, o amendă record de 4,3 miliarde de euro a fost aplicată gigantului Google în 2018.