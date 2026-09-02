Eșec major pentru „Starlink-ul” Rusiei: Toți cei 16 sateliți lansați recent nu au ajuns pe orbita prevăzută și riscă să se dezintegreze

Nu este clar ce a împiedicat sateliții să ajungă la altitudini mai mari. Sursa foto: Getty Images

Un întreg lot de sateliți ai Moscovei aflați pe orbita joasă a Pământului, destinați să contribuie la crearea versiunii rusești a sistemului Starlink, nu a reușit să ajungă la altitudinile necesare, la aproape o lună de la lansare, potrivit Business Insider.

Cei 16 sateliți Rassvet-3, lansați pe 19 iulie, trebuiau inițial să orbiteze Pământul la o altitudine de aproximativ 500 de mile, potrivit companiei care dezvoltă constelația, Bureau 1440.

Însă datele publice ale Forțelor Spațiale ale SUA arată că, începând de marți, sateliții Rassvet-3 orbitează în schimb la altitudini cuprinse între 190 și 250 de mile.

La această altitudine, rezistența atmosferică reduce semnificativ durata de funcționare a unui satelit. Fără intervenție, aceste condiții îi atrag treptat pe sateliți către Pământ, până când aceștia reintră în atmosferă și ard sau se dezintegrează.

Pierderea acestor 16 sateliți, al doilea lot de Rassvet-3 lansat de Bureau 1440, ar reprezenta un regres semnificativ pentru ambiția Moscovei de a-și crea propria alternativă la Starlink, o prioritate pentru Kremlin după ce SpaceX a întrerupt serviciul de internet prin satelit pentru forțele ruse la 1 februarie.

Rassvet-3 este destinat să contribuie la acoperirea acestui gol, însă Bureau 1440 a lansat până acum doar 32 de sateliți, inclusiv cel mai recent lot.

Problemele celui de-al doilea lot de sateliți au fost semnalate pentru prima dată de jurnalistul Anatoli Zak, care conduce site-ul RussianSpaceWeb și a identificat la începutul lunii august doi sateliți Rassvet-3 care se îndreptau deja spre reintrarea în atmosfera Pământului.

Nu este clar ce a împiedicat sateliții să ajungă la altitudini mai mari. Datele privind poziția lor indică faptul că mulți dintre aceștia au efectuat manevre pentru a urca, însă niciuna dintre acestea nu pare să fi contribuit semnificativ la atingerea orbitei operaționale.

„Eșecul aparent al tuturor celor 16 sateliți din cadrul celei de-a doua lansări de a ajunge la altitudinile operaționale planificate sugerează că Rusia este posibil să nu fi fost pregătită să accelereze desfășurarea constelației în acest ritm și, cel mai probabil, se va confrunta cu întârzieri suplimentare”, au scris luni analiștii Institutului pentru Studiul Războiului, un think tank cu sediul în SUA.

Un nou obstacol pentru un ritm de lansare deja lent

Bureau 1440 a declarat că intenționează să efectueze „zeci de lansări și să plaseze pe orbită sute de sateliți” pentru a forma întreaga constelație.

Primul său lot de 16 sateliți, lansat pe 23 martie, a avut 12 sateliți care au ajuns la altitudini de aproximativ 340 de mile și le-au menținut. Această altitudine este încă sub nivelul inițial de 500 de mile stabilit de Rusia și ar putea indica faptul că Bureau 1440 a mutat orbita țintă mai aproape de Pământ.

Planurile Rusiei de a crea propriul sistem Starlink ar putea fi blocate

Estimările ucrainene arată că Kremlinul va avea nevoie de aproximativ 200 până la 250 de sateliți operaționali pentru a menține o rețea de internet stabilă pe care forțele ruse să o poată utiliza pentru comunicații sau pentru operarea dronelor de luptă.

Prin comparație, SpaceX operează peste 11.000 de sateliți Starlink.

Un obstacol major pentru constelația Rassvet-3 îl reprezintă modul în care sunt lansați sateliții. Vehiculele spațiale rusești se bazează pe racheta Soyuz-2.1b, care a fost utilizată pentru 104 lansări în ultimele două decenii.

Cu 16 sateliți la fiecare lansare, menținerea acestui ritm ar însemna că Rusia ar putea lansa aproximativ 80 de sateliți Rassvet-3 pe an, ceea ce ar necesita mai mult de doi ani pentru a ajunge la o constelație de cel puțin 200 de sateliți.

Și asta presupune că toți sateliții lansați vor rămâne operaționali pe termen lung.

Având în vedere că doar 12 dintre ultimii 32 de sateliți Rassvet-3 au ajuns pe orbitele lor aparent destinate utilizării pe termen lung, programul a înregistrat până acum o rată de succes de 37,5%. Prin comparație, SpaceX a raportat doar 43 de eșecuri sau încheieri premature ale misiunilor în cazul primilor săi 1.383 de sateliți Starlink produși, ceea ce înseamnă o rată de eșec de aproximativ 3%.

Ucraina a încercat, de asemenea, să submineze eforturile Rusiei. La jumătatea lunii august, Kievul a anunțat că una dintre rachetele sale cu rază lungă de acțiune FP-5 Flamingo a lovit un centru spațial din vestul Rusiei care produce racheta Soyuz.

Internetul prin satelit a devenit unul dintre cele mai importante instrumente de comunicații ale războiului din Ucraina, trupele ambelor părți folosind acest serviciu pentru a păstra legătura între ele, pentru a dirija drone și pentru a transmite actualizări comandanților.

Cel mai important, s-a constatat anterior că Rusia folosea terminale Starlink pentru a transmite semnale către dronele sale de atac, permițându-le să evite măsurile obișnuite de bruiaj și să primească instrucțiuni la distanțe mai mari.