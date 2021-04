Imagini în premieră dintr-o fabrică din Germania, unde se produce ARN mesager pentru vaccinul Pfizer

Pfizer şi BioNTech plănuiesc să producă 2 miliarde şi jumătate de doze de ser anti-COVID până la sfârşitul anului.

Acest ţel ambiţios presupune ca în Germania să fie produse un miliard de doze.

O echipă CNN a obţinut în exclusivitate permisiunea de a filma în fabrica BioNTech din Marburg, care este dotată cu echipamente de ultimă generaţie.

ARN-ul mesager, realizat la scară industrială într-un bioreactor

Aici este produs ARN mesager la scară industrială, cu ajutorul unui bioreactor. Ingredientele necesare pentru circa 8 milioane de doze de vaccin Pfizer sunt produse la fiecare două zile.

"Am început să producem substanţa în Marburg. Este vorba despre un proces biochimic care are loc în fiecare celulă. Dar aici am trecut la folosirea unui bioreactor. Procesul durează între una şi două zile", spune Valeksa Schilling, şef de producţie la fabrica BioNTech.

Angajamentul BioNTech: 1 miliard de doze de Pfizer produse în Marburg până la finele anului

Aici urmează să fie produse un miliard de doze de vaccin anti-COVID până la finalul lui 2021.

"Este o tehnologie nouă. Nu ai cum să refoloseşti fabrici de vaccin deja existente şi nu poţi să antrenezi oameni prea repede. Aşa că facem eforturi şi căutăm peste tot soluţii pentru a ne îmbunătăţi capacităţile de producţie", precizează Ozlem Tureci, co-fondator BioNTech.

Conducerea BioNTech susţine că va creşte producţia de vaccin.

În timp ce ţări precum Marea Britanie, SUA şi Israel au un ritm accelerat de imunizare a populaţiei, campaniile naţionale de vaccinare din Uniunea Europeană se desfăşoară considerabil mai lent.

Din acest motiv, tot mai multe state din blocul comunitar fac presiuni asupra producătorilor de vaccinuri anti-COVID pentru a accelera producţia.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal