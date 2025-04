Fiica premierului francez a mărturisit că a fost victima violențelor unui preot. Şcoala la care a învăţat, acuzații de abuz și viol

Hélène Perlant, fiica premierului François Bayrou, a fost agresată fizic de un preot, când avea vârsta de 14 ani, potrivit mărturiilor sale. Sursa foto: Getty Images

Val de reacţii în Franţa, după ce fiica premierului a mărturisit că a fost victima violențelor unui preot în timp ce era în tabăra unei școli catolice. Este vorba despre congregația Notre-Dame-de-Bétharram, iar în ultimele săptămâni, sute de persoane care au învăţat aici au dezvăluit că au fost victime ale abuzurilor fizice și sexuale, scriu AFP și Paris Match. Mai mult, au fost depuse zeci de plângeri la tribunale.

Hélène Perlant: "Tata nu știe că sunt o victimă și nu știe că voi depune mărturie în calitate de victimă"

Hélène Perlant, premierului francez François Bayrou, a dezvăluit marți că a fost abuzată când avea vâsta de 14 ani şi se afla în timpul unei tabere de vară organizate de aceeași congregație care deține școala catolică Notre-Dame de Bétharram. Instituţia de învăţământ este în sud-vestul ţării şi, în prezent, este ţinta a numeroase acuzații de abuz fizic și viol.

În cadrul unui interviu oferit pentru Paris Match, Hélène Perlant a precizat că tatăl ei nu a ştiut nimic despre acest episod de agresiune.

"Am tăcut timp de 30 de ani. (...). Eram în jur de patruzeci în tabără, inclusiv consilierii. Într-o seară, în timp ce ne despachetam sacii de dormit, (părintele) Lartiguet m-a prins brusc de păr și m-a târât câțiva metri la pământ, lovindu-mă cu pumnii și picioarele în tot corpul, în special în stomac. El cântărea aproximativ 120 de kilograme. Ca să o spun pe șleau: am făcut pe mine și am rămas așa toată noaptea, udă și ascunsă sub plapumă", a povestit fiica premierului francez François Bayrou.

În vârstă de 53 de ani, Hélène Perlant a mai mărturisit că nu i-a spus tatălui ei, întrucât a preferat să îl protejeze de "loviturile puternice pe care le primea pe plan local". Mai mult, François Bayrou a aflat din presă că fiica lui va depune mărturie în calitate de victimă împotriva şcolii catolice Notre-Dame de Bétharram.

"(n.r.: Tata) nu știe că sunt o victimă și nu știe că voi depune mărturie în calitate de victimă. În afară de asta, nu am spus un cuvânt nimănui. Poate că am vrut să-mi protejez tatăl, inconștient cred, de loviturile politice pe care le primea pe plan local", a mai precizat fiica lui François Bayrou.

Şeful guvernului, care a fost ministru al Educației între 1993 și 1997, a declarat că "nu a fost niciodată informat" în trecut despre violențele fizice și sexuale denunțate acum de 200 de foști elevi ai școlii, pe care au frecventat-o mai mulți dintre copiii săi și unde soția lui preda catehismul.

Mărturiile despre trauma lui Hélène Perlant, în cartea "Le Silence de Bétharram", scrisă de Alain Esquerre

Dezvăluirile lui Hélène Perlant despre trauma suferită în copilărie sunt incluse în cartea "Le Silence de Bétharram", scrisă de Alain Esquerre, purtător de cuvânt al colectivului victimelor, care va fi publicată joi.

În volumul care va apărea mâine, 24 aprilie, Alain Esquerre a descris în detaliu violențele, inclusiv sexuale, suferite de tinerii elevi de la școala catolică Notre-Dame de Bétharram, dar și eforturile sale de a scoate adevărul la lumină.

În total, peste 200 de persoane au susţinut că au fost victime ale unor agresiuni fie fizice, fie sexuale la Notre-Dame-de-Bétharram. Acestea au avut loc, în principal, în anii ’90.

Pe 10 aprilie, ministra Educației, Elisabeth Borne, a anunțat lansarea unei anchete administrative asupra grupului școlar. Într-un interviu acordat cotidianului La Croix, aceasta a declarat că investigațiile au fost demarate după ce o inspecție a autorității educaționale a dezvăluit "acțiuni din partea a doi profesori" care "nu pot fi acceptate".