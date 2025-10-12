Financial Times: SUA au ajutat Ucraina să organizeze atacuri asupra infrastructurii energetice din Rusia

Jurnaliștii de la Financial Times scriu că Serviciile de informații americane ajută Ucraina să vizeze infrastructura energetică rusă / Foto: Getty Images

SUA ajută de mai multe luni Ucraina să organizeze atacuri la distanță asupra instalațiilor energetice ruse, într-un efort comun de a slăbi economia rusă și de a-l forța pe președintele Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor, a relatat duminică Financial Times, citat de Reuters și preluat de Agerpres.

Serviciile de informații americane au ajutat Kievul să atace active energetice ruse importante, inclusiv rafinării de petrol, mult dincolo de linia frontului, se arată în textul din ziarul britanic, citând oficiali ucraineni și americani neidentificați, familiarizați cu campania.

Oficialii nu au reacționat

Casa Albă, biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și Ministerul de Externe al Ucrainei nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Ministerului de Externe rus.

Autoritățile de la Moscova au declarat luna aceasta că Washingtonul și NATO au furnizat cu regularitate informații Kievului în războiul lansat de Putin în februarie 2022.

„Furnizarea și utilizarea întregii infrastructuri a NATO și a Statelor Unite pentru colectarea și transferul de informații către ucraineni este evidentă”, a declarat atunci reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Financial Times a relatat că serviciile de informații americane ajută Kievul să modeleze planificarea rutelor, altitudinea, momentul și deciziile privind misiunile, permițând dronelor de atac unidirecționale și cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei să evite apărarea antiaeriană rusă.

Statele Unite sunt implicate îndeaproape în toate etapele de planificare, a precizat publicația britanică, citând trei persoane familiarizate cu operațiunea. Un oficial american a fost citat spunând că Ucraina a selectat țintele pentru atacuri cu rază lungă de acțiune, iar Washingtonul a furnizat apoi informații despre vulnerabilitățile amplasamentelor.

La începutul acestei luni, doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că Washingtonul va furniza Ucrainei informații despre țintele de infrastructură energetică aflate adânc pe teritoriul Rusiei, în timp ce analizează dacă să trimită rachete Kievului care ar putea fi folosite în astfel de atacuri.

SUA au cerut, de asemenea, aliaților NATO să ofere un sprijin similar, au declarat oficiali americani.

Zelenski a declarat sâmbătă că a discutat despre atacurile ruse asupra sistemului energetic ucrainean într-o convorbire ''pozitivă și productivă'' cu președintele american Donald Trump.