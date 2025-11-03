Finlanda a propus un nou loc pentru summitul care să aducă pacea în Ucraina. Unde s-ar putea întâlni Trump, Zelenski şi Putin

Publicat la 16:43 03 Noi 2025

Președintele finlandez a propus, luni, un nou loc de întâlnire pentru liderii Kievului, Rusiei și SUA, în care să se negocieze pacea în Ucraina. Varianta lui Alexander Stubb este summitul G20 din Africa de Sud, la sfârșitul lunii noiembrie, conform Kiev Independent.

Totuși, Kremlinul a anunţat că Putin nu ar urma să participe la eveniment, care este programat să aibă loc la Johannesburg între 22 și 23 noiembrie. Iar Trump a spus că va lipsi de la întâlnire, vicepreședintele JD Vance urmând să reprezinte SUA.

Potrivit lui Stubb, eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina continuă în culise. Președintele finlandez a declarat că a discutat situația săptămâna trecută cu liderii Kazahstanului și Uzbekistanului, care se vor întâlni cu Trump pe 6 noiembrie și vor călători la Moscova săptămâna următoare.

„Țările din Asia Centrală ar putea acționa ca mesageri între Casa Albă și Kremlin”, a declarat Stubb la o conferință de presă la Helsinki, potrivit canalului de știri MTV Uutiset.

Președintele finlandez a adăugat că „dacă lucrurile merg conform așteptărilor în următoarele două-trei săptămâni, atunci probabil locul în care președinții Putin și Zelenski s-ar putea întâlni ar fi summitul G20 de la Johannesburg”.

Kremlinul a evitat summitul pentru pace

Trump a încercat să organizeze o întâlnire față în față între Putin și Zelenski, ca parte a eforturilor de a pune capăt războiului din Ucraina.

Kremlinul a evitat mult timp o astfel de întâlnire, spunând în repetate rânduri că anumite „condiții” trebuie îndeplinite în prealabil și sugerând doar discuții cu Zelenski la Moscova.

Zelenski a exclus o întâlnire cu Putin în Rusia atâta timp cât agresiunea Moscovei continuă, dar și-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea de a se întâlni cu liderul rus pe teren neutru.

Eforturile de luni de zile ale lui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, marcate de schimbări frecvente și radicale în politica Washingtonului, au arătat puține progrese, deoarece Moscova continuă să respingă un armistițiu și să impună revendicări teritoriale.

Un summit planificat între Putin și Trump la Budapesta a fost anulat, se pare, după ce administrația americană a realizat că Kremlinul refuză să facă compromisuri în ceea ce privește revendicările sale maximaliste.

De când Trump s-a întors în funcție în ianuarie, s-a întâlnit cu Putin o singură dată, în timpul unui summit la nivel înalt în Alaska, pe 15 august.

Stubb spune că nu vede motive pentru o altă întâlnire între Putin și Trump înainte de summitul G20.