Fostul președinte al Iranului Hassan Rouhani cere referendum pentru continuarea războiului cu SUA: „Poporul trebuie să decidă”

3 minute de citit Publicat la 18:38 07 Sep 2026 Modificat la 18:38 07 Sep 2026

Hassan Rouhani a cerut încheierea războiului în cazul în care încetarea focului ar fi în acord cu voința majorității poporului iranian. FOTO: Profimedia Images

Fostul președinte iranian Hassan Rouhani a cerut organizarea unui referendum privind continuarea războiului cu Statele Unite, afirmând că încheierea conflictului ar trebui decisă în funcție de voința majorității iranienilor. Declarațiile sale reprezintă o rară contestare a poziției conservatorilor radicali care susțin continuarea confruntării cu Washingtonul, potrivit The Telegraph.

La sfârșitul săptămânii, Hassan Rouhani a cerut încheierea războiului în cazul în care încetarea focului ar fi în acord cu voința majorității poporului iranian.

Adresându-se unei reuniuni a foștilor guvernatori provinciali, el a spus că obiectivele țării ar trebui supuse opiniei publice.

El a declarat: „Este foarte important ca, mai întâi, cadrul obiectivelor noastre naționale să fie clar pentru noi înșine, iar apoi să îl prezentăm poporului.”

El a adăugat: „Le spunem oamenilor: planul nostru este să luptăm încă 20 de ani împotriva marilor puteri ale lumii. Dacă oamenii spun că acceptă acest lucru, foarte bine, să continuăm. Dar dacă oamenii nu acceptă și ne arată o altă cale, nu vrem să o acceptăm?”

Deși Rouhani nu a folosit cuvântul „referendum”, observatorii politici au interpretat comentariile sale drept un apel la organizarea unui vot.

Rouhani a cerut încheierea conflictului „cu onoare” și în conformitate cu „majoritatea covârșitoare a poporului”, astfel încât Iranul să poată repara pagubele suferite și să le ofere investitorilor și tinerilor un motiv să spere.

O mică minoritate „care deține acum portavocea și face zgomot”, a spus el, nu reprezintă majoritatea societății iraniene.

El a criticat, de asemenea, radiodifuziunea de stat, dominată de conservatori și de vocile militarilor, și a spus că un post național de televiziune și radio care a devenit „un centru al dezbinării” își va pierde publicul, „de la președinte până la oamenii obișnuiți”.

Rouhani, care a fost președintele Iranului între 2013 și 2021, este arhitectul acordului nuclear din 2015, care a dus la ridicarea sancțiunilor în schimbul limitării programului nuclear al Teheranului, înainte ca SUA să se retragă din acord.

Apelul „periculos” al lui Rouhani pentru pace

„Șeicul diplomat”, așa cum era cunoscut odinioară, a fost de mult timp ținta conservatorilor, care nu i-au iertat niciodată acordul nuclear, iar cele mai recente declarații ale sale reprezintă o rară provocare la adresa conservatorilor radicali care conduc războiul împotriva Washingtonului.

Agenția de presă Fars a declarat că afirmațiile sale sunt „periculoase” și nu ar trebui ignorate, adăugând: „Rouhani nu vorbește din ignoranță. Știe ce spune și ce direcție urmărește în mijlocul unui război.”

Tasnim, o altă publicație aliniată Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, l-a ironizat pe fostul „șeic diplomat”, numindu-l „Șeicul pierderii”.

Mahmoud Nabavian, un politician apropiat de conservatorii radicali din cadrul guvernului, i-a numit pe cei care promovează o divizare „falsă” între cei care susțin războiul și cei care susțin pacea „căutători lași de confort”, al căror adevărat obiectiv ar fi „capitularea marelui și puternicului Iran”.

Morteza Mahmoudi, deputat de Teheran, l-a numit pe Rouhani „cel mai nepopular președinte din istoria revoluției”.

Un vorbitor din cadrul unui miting pro-Republica Islamică a amenințat că oamenii „îi vor scoate dinții din gură” dacă Rouhani va fi văzut pe stradă, adăugând că fostul președinte „ar trebui să fie spânzurat”.

Pentru conservatorii radicali din Iran, Rouhani întruchipează o viziune asupra lumii despre care cred că a fost discreditată chiar de război, aceea că securitatea Iranului ar putea fi obținută prin negocieri și compromisuri cu Occidentul.

Unii reprezentanți ai taberei conservatoare radicale au dat vina pe implicarea diplomatică promovată de Rouhani și aliații săi pentru crearea deschiderii care a dus la război și la uciderea lui Ali Khamenei, fostul lider suprem.

Totuși, discursul privind încheierea războiului a început să apară din toate zonele spectrului politic, iar Rouhani nu este singurul care susține acest lucru.

Mohsen Hashemi, fiul fostului președinte Akbar Hashemi Rafsanjani, a avertizat, de asemenea, împotriva prelungirii luptelor.

Duminică seara, Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, a declarat că Iranul va anunța în curând o „zonă interzisă” dincolo de strâmtoarea Ormuz.

În primul său interviu acordat televiziunii de stat de când a fost numit în funcție luna trecută, el a respins afirmațiile lui Donald Trump potrivit cărora strâmtoarea este deschisă și se află sub controlul naval al SUA, calificându-le drept o „mare minciună”.

El a adăugat că forțele americane încearcă să treacă zilnic prin extremitatea sudică a căii navigabile cinci sau șase nave, nave care, a spus el, „de obicei sunt lovite”.

Rezaei a mai susținut că, cu două zile înainte, Iranul a testat pentru prima dată o rachetă „specială antiescortă” asupra unei nave de război americane.

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, a prezentat diplomația drept un instrument, nu o virtute.

În altă parte a regiunii, instalațiile petroliere Jizan ale Saudi Aramco au fost atacate, iar oficialii saudiți evaluează pagubele după ce infrastructura companiei a fost lovită.