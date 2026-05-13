Fostul șef de cabinet al lui Zelenski respinge acuzațiile de corupție care i se aduc: „Notificarea de suspiciune este nefondată”

Publicat la 08:42 13 Mai 2026

Andrii Iermak, fostul şef de cabinet al lui Zelenski, acuzat de corupţie. Foto: Profimedia Images

Fostul șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, a respins acuzațiile de corupție care i se aduc, calificându-le drept „nefondate”, la finalul unei audieri ce a avut loc marți, notează AFP, potrivit Agerpres.

Andrii Iermak, 54 de ani, a fost consilierul principal al lui Volodimir Zelenski din 2020 până la sfârșitul anului trecut și unul dintre cei mai influenți oameni din Ucraina. El a demisionat în noiembrie, după o percheziție a locuinței sale de către agenți ai serviciilor anticorupție.

„Notificarea de suspiciune este nefondată”, a scris Iermak pe Telegram, referindu-se la un act de procedură ucrainean care informează o persoană că este suspectată de comiterea unei infracțiuni.

„Ca avocat cu peste 30 de ani de experiență, m-am ghidat întotdeauna după lege. Și acum, îmi voi apăra în același mod drepturile, numele și reputația”, a adăugat el.

Procurorii îl suspectează pe Iermak că este membru al unui grup de crimă organizată care ar fi spălat aproximativ 460 de milioane de grivne (8,8 milioane de euro) prin intermediul unui proiect imobiliar de lux din apropierea orașului Kiev.

Iermak a respins aceste acuzații, declarând jurnaliștilor, inclusiv AFP, în timpul unei pauze, că „deține doar un singur apartament și o singură mașină”.

Înainte de audiere, anchetatorii și procurorii anticorupție au ținut marți o conferință de presă surpriză, în cursul căreia și-au apărat ancheta.

„De fiecare dată când ajungem în etapa de notificare oficială a unui suspect cu privire la acuzații, suntem încrezători că am adunat suficiente dovezi pentru a ne asigura că acuzațiile vor fi susținute în instanță”, a declarat Semen Kryvonos, directorul Agenției Ucrainene Anticorupție (NABU).

Ucraina a fost zguduită de mai multe scandaluri mari de corupție de-a lungul invaziei ruse, care a fost declanșată în februarie 2022.

Anul trecut, NABU a descoperit în mod special un caz uriaș de corupție în sectorul energetic, puternic lovit de războiul cu Rusia, în care, potrivit acestei agenții, au fost implicați înalți oficiali ai guvernului ucrainean.