Franța introduce un nou serviciu militar voluntar pentru tineri. Macron anunță recrutări masive: „Avem nevoie de mobilizare”

Publicat la 15:20 27 Noi 2025 Modificat la 15:21 27 Noi 2025

Franța introduce un nou serviciu militar voluntar pentru tineri. Foto: Hepta

Franța va lansa în 2026 un program de serviciu militar voluntar pentru tinerii de 18 și 19 ani, cu scopul de a recruta inițial 3.000 de participanți și până la 50.000 până în 2035, a anunțat joi președintele francez, potrivit Euronews.

Programul va începe în vara lui 2026, a spus președintele Emmanuel Macron, în timpul unui discurs susținut la Varces, în Alpi.

Schema va recruta tineri de 18 și 19 ani selectați în timpul unei „zile de mobilizare”, în funcție de motivația lor și de nevoile armatei. Voluntarii vor servi timp de zece luni: o lună de instruire inițială, axată pe deprinderi militare de bază și mânuirea armamentului, urmată de nouă luni într-o unitate militară desfășurată exclusiv pe teritoriul francez.

Participanții vor fi remunerați și vor lua parte la toate misiunile, inclusiv la Operațiunea Sentinelle, misiunea de securitate internă derulată în Franța din 2015.

Potrivit președintelui Macron, programul vizează înscrierea a 3.000 de tineri în 2026, număr care ar urma să crească la 10.000 în 2030 și la 50.000 în 2035. El a exclus revenirea la serviciul militar obligatoriu universal, suspendat în 1996 și încheiat în 2001, care ar presupune recrutarea anuală a 600.000 - 800.000 de tineri.

„Avem nevoie de mobilizare”, a declarat Macron, subliniind că Franța trebuie „să fie pregătită și respectată”, fără a indica un inamic anume. El a prezentat inițiativa ca un răspuns la „accelerarea crizelor” cu care se confruntă Franța.

Anunțul marchează practic sfârșitul Programului Național Universal de Serviciu, o schemă de implicare civică pe care Macron o promovase anterior pentru toți tinerii.

Marți, Macron a clarificat că noul serviciu nu are legătură cu „trimiterea tinerilor noștri în Ucraina”. Declarația a venit la câteva zile după ce șeful Statului Major, generalul Fabien Mandon, stârnise controverse afirmând că Franța trebuie să fie pregătită „să accepte pierderea copiilor săi” în fața amenințărilor Rusiei și a riscului unui conflict deschis.

Lansarea programului are loc într-un context în care Franța caută să își reducă datoria, din cauza unor constrângeri bugetare stricte.

În prezent, douăsprezece țări europene mențin serviciul militar obligatoriu. În Norvegia, pe care Macron a citat-o ca model, aproximativ 15% din fiecare generație este selectată pentru a servi timp de 12 luni, în funcție de calificări și motivație.