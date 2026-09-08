Franța și Canada se alătură Marii Britanii și impun sancțiuni comerciale coloniilor israeliene din Cisiordania

4 minute de citit Publicat la 20:24 08 Sep 2026 Modificat la 20:24 08 Sep 2026

Marea Britanie, Franța și Canada se numără printre cele 12 țări care au emis marți o declarație comună. FOTO: Profimedia Images

Franța și Canada se vor alătura Marii Britanii în impunerea unor noi sancțiuni comerciale împotriva coloniilor israeliene ilegale, într-un important succes diplomatic pentru Londra, care își înăsprește poziția față de Israel, potrivit Politico.

În Camera Comunelor, marți, ministrul britanic de Externe, Ed Miliband, a confirmat că Marea Britanie, Franța și Canada vor interzice comerțul cu bunuri și anumite servicii provenite din coloniile israeliene, după ce luna trecută au condamnat planurile Israelului de a construi 1.200 de noi locuințe în zona E1, la est de Ierusalim.

Ca răspuns, ministrul israelian de Externe, Gideon Sa’ar, a declarat că va fi închis consulatul britanic din Ierusalim și a avertizat că ar putea fi luate „contramăsuri” împotriva altor țări care acționează „împotriva Israelului”.

Marea Britanie, Franța și Canada se numără printre cele 12 țări care au emis marți o declarație comună în care avertizează că acțiunile guvernului israelian în Cisiordania amenință soluția celor două state.

Miliband le-a spus parlamentarilor britanici că guvernul „este de acord că există o epurare etnică a palestinienilor în anumite zone din Cisiordania”, adăugând că „prea adesea guvernul israelian a închis ochii în fața acestui lucru”.

El a spus că Marea Britanie va lua măsuri împotriva unor companii și persoane specifice care furnizează servicii precum construcții, infrastructură, finanțare sau servicii imobiliare pentru extinderea coloniilor.

Legislația britanică privind sancțiunile va avea nevoie de șase până la nouă luni pentru a fi pusă în aplicare, ceea ce înseamnă că efectele nu se vor face simțite imediat.

Marea Britanie va „acționa împreună cu alții, într-o amplă coaliție internațională”, a spus el, adăugând că Franța și Canada vor interzice, de asemenea, importurile de bunuri provenite din coloniile ilegale.

Anunțul ministrului de Externe al Franței

Confirmând implicarea Franței într-o postare pe X, ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat: „Franța nu poate, prin comerțul său, să susțină o situație care amenință securitatea atât a israelienilor, cât și a palestinienilor”.

Anita Anand, ministrul canadian de Externe, a declarat că țara sa va introduce restricții „în lunile următoare”.

Anunțul coordonat vine după un amplu efort diplomatic al guvernului britanic pe parcursul verii, care a culminat săptămâna trecută cu o vizită la Downing Street a președintelui francez Emmanuel Macron.

Anunțul lui Miliband marchează o schimbare radicală în poziția Marii Britanii față de coloniile israeliene, sub noul premier britanic Andy Burnham.

Ministrul britanic de Externe le-a spus parlamentarilor că Marea Britanie „ar fi trebuit să acționeze mai devreme” și că a fost nevoie de schimbarea premierului „pentru a veni și a recunoaște gravitatea situației”.

Într-o declarație televizată, Sa’ar l-a acuzat pe Miliband că a spus „minciuni scandaloase” în Parlamentul britanic și că acționează din „motive politice interne”, înaintea conferinței anuale a Partidului Laburist aflat la guvernare, care va avea loc în această lună.

Israelul a mai anunțat că va interzice accesul în țară pentru 12 parlamentari și cetățeni britanici, printre care deputata laburistă cu vechime Diane Abbott și fostul lider al Partidului Laburist Jeremy Corbyn, care între timp a fost exclus din partid.

Relația dintre Israel și Franța – în mod tradițional unul dintre aliații săi apropiați și țara europeană cu cea mai mare populație evreiască – a devenit, de asemenea, tensionată în contextul războiului din Gaza.

Macron a declarat anul trecut că Europa trebuie să își „înăsprească” poziția comună față de Israel, având în vedere situația umanitară gravă din enclava de coastă, și a avut un anumit succes în convingerea altor democrații occidentale să se alăture Franței în recunoașterea unui stat palestinian, anul trecut.

Barrot a declarat săptămâna trecută că recentul demers de a impune sancțiuni la nivelul UE comerțului cu coloniile ilegale din Cisiordania s-a lovit de rezistență la Bruxelles.

Deși mai multe țări UE s-au angajat să interzică comerțul cu aceste colonii, măsura este complicată din punct de vedere juridic în cadrul legislației UE, deoarece comerțul reprezintă o competență exclusivă a Uniunii Europene. Statele membre pot adopta astfel de măsuri invocând securitatea națională sau încălcarea drepturilor omului și a democrației, însă orice măsuri adoptate la nivel național sunt evaluate în funcție de compatibilitatea lor cu legislația UE.

Adunarea Generală a ONU se apropie

Măsura este anunțată cu doar două săptămâni înainte ca liderii lumii să se întâlnească la New York pentru Adunarea Generală a ONU și înaintea primei întâlniri față în față, așteptate, dintre Burnham și președintele american Donald Trump, de când britanicul a devenit premier.

Miliband a declarat că Marea Britanie va folosi reuniunea pentru a „pune cea mai clară și mai dură lumină asupra a ceea ce se întâmplă și asupra a ceea ce trebuie schimbat”.

Înaintea anunțului privind sancțiunile de marți, ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a sugerat că Statele Unite ar putea riposta împotriva Marii Britanii din cauza acestei măsuri.

Huckabee, care în weekend a condamnat ceea ce a numit „ura față de evrei” manifestată de guvern, în ciuda faptului că Miliband este evreu, a declarat pentru BBC că decizia ar reprezenta o „discriminare împotriva poporului evreu”. El a sugerat, de asemenea, că unele state americane – în special Florida – ar putea lua măsuri comerciale împotriva Marii Britanii.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că Washingtonul a fost informat cu privire la decizie, dar că Statele Unite „nu vor face ceea ce a făcut Marea Britanie”.

Deși Trump nu a reacționat încă la sancțiuni, diferențele politice au influențat anterior deciziile sale în materie de comerț.

În ianuarie, președintele a amenințat că va impune taxe vamale de 10% pentru opt țări, inclusiv Marea Britanie, pentru că s-au opus cererilor sale de a folosi forța militară pentru a prelua controlul asupra Groenlandei.