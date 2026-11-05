Franța vrea să consolideze puterea navală a Europei după intensificarea amenințărilor maritime, de la Marea Neagră până la Marea Roșie

4 minute de citit Publicat la 23:00 05 Noi 2026 Modificat la 23:00 05 Noi 2026

Franța este singura țară europeană care operează un portavion cu propulsie nucleară. FOTO: profimedia Images

Franța se află în prima linie a eforturilor de consolidare a capacităților navale ale Europei. Arsenalul său naval în creștere este prezentat în această săptămână la Euronaval, cel mai mare salon de apărare navală din lume, organizat anual în apropiere de Paris, potrivit Euronews.

De la atacurile asupra navelor comerciale din Marea Roșie până la intensificarea loviturilor Rusiei asupra navelor maritime din Marea Neagră, coridoarele maritime strategice au redevenit puncte majore de tensiune geopolitică.

Pe fondul incertitudinii tot mai mari privind parteneriatul transatlantic în domeniul apărării, Europa încearcă să își consolideze capacitățile navale și autonomia strategică.

Cu a doua cea mai mare zonă economică exclusivă (ZEE) din lume, Franța se află în prima linie a acestor eforturi. În această săptămână, delegații internaționale se reunesc la Euronaval, cel mai mare salon internațional dedicat industriei maritime și apărării navale (3-6 noiembrie), organizat în apropiere de Paris.

Franța își reînnoiește flota militară

La deschiderea ediției din acest an a Euronaval, ministrul francez al Apărării, Catherine Vautrin, a subliniat că țara își înnoiește „submarinele de atac, fregatele și navele de sprijin”.

„Ne pregătim pentru viitorul nostru portavion, France Libre, și pentru SNLE 3G (submarinul nuclear purtător de rachete balistice de generația a treia), care va înlocui actuala generație de submarine responsabile de menținerea permanentă pe mare a capacității de descurajare nucleară”, a adăugat ea.

Franța este singura țară europeană care operează un portavion cu propulsie nucleară și dispune de una dintre cele mai echilibrate flote de submarine de pe continent. De asemenea, este al doilea cel mai mare exportator de armament din lume, după Statele Unite.

În martie, președintele francez Emmanuel Macron a susținut un discurs istoric la o bază de submarine purtătoare de rachete balistice din nord-vestul Franței, care a atras atenția publicului din întreaga lume. El s-a angajat să mărească arsenalul de focoase nucleare al țării pentru prima dată din 1992 și a declarat că nu va da înapoi dacă „interesele vitale” ale Franței vor fi amenințate.

Din septembrie 2025, Franța și-a intensificat eforturile de combatere a flotei-fantomă a Rusiei, pe care Moscova o folosește pentru a evita sancțiunile occidentale impuse sectorului său energetic. Autoritățile au interceptat și abordat cel puțin șase petroliere suspectate că fac parte din această flotă, pe fondul îngrijorărilor legate de înregistrarea navelor sub pavilioane obținute prin proceduri neregulamentare sau frauduloase.

Companiile franceze și europene, favorizate

Marți, guvernul francez a semnat un nou acord pentru construirea unui ecosistem național de producători de drone, capabil să răspundă rapid nevoilor operaționale ale marinei militare. Acordul vine într-un moment în care sistemele navale fără pilot și autonome ocupă un loc central la ediția din acest an a Euronaval.

„Una dintre marile revoluții ale vremurilor noastre este drona navală. Aceasta integrează inteligența artificială și ne permite să obținem mai mult, la un cost mai mic și pe distanțe mai mari”, a declarat pentru Euronews François Watteau, directorul Unității de management al programelor de luptă navală din cadrul Direcției Generale pentru Armament a Franței (DGA).

Descriind dronele drept „sabia și scutul” în același timp, el a subliniat necesitatea ca Franța să se doteze cu noi tehnologii, dar și să înțeleagă cum să le combată.

Franța acordă prioritate companiilor naționale și europene în procesul de achiziții pentru apărare. În 2024, 92% dintre furnizorii Ministerului Forțelor Armate aveau sediul în țară.

Potrivit lui Watteau, Franța a avut „întotdeauna o marină militară puternică”, însă aceasta a fost consolidată semnificativ în ultimul an.

„Acest lucru se datorează legilor de programare militară [care stabilesc cheltuielile pentru perioada 2024-2030], precum și efortului de înarmare maritimă, care a dus la bugete mai mari și la consolidarea interesului național pentru echipamentele navale.”

Viceamiralul Éric Chaperon din cadrul Marinei Franceze, în prezent consilier pentru domeniul naval la Thales, a declarat pentru Euronews că ediția din acest an marchează un punct de cotitură strategic.

„În anii precedenți, prezentam produse și tehnologii noi la care lucram, dar a căror implementare era încă destul de îndepărtată. În actualul context geopolitic, însă, este clar că marinele militare s-au concentrat mult mai mult asupra viitorului apropiat și asupra echipamentelor care pot fi livrate imediat.”

Statul francez este acționar al Thales, un important grup francez din domeniul apărării și tehnologiei, care are contracte extinse cu forțele armate ale țării și cu programele europene din domeniul apărării și spațiului.

Cu toate acestea, alte companii din industria de apărare au criticat ceea ce descriu drept un monopol al „poveștilor de succes” franceze.

„Există companii favorizate, liderii industriei, marii jucători precum Naval Group și Thales în Franța. Aceste companii importante au mii de angajați și tind să acapareze cea mai mare parte a pieței”, a declarat pentru Euronews Martin Serrault, directorul general al Sillinger, un producător francez specializat în ambarcațiuni gonflabile fabricate în țară și destinate sectorului apărării.

Viitorul planurilor de apărare ale Franței depinde de alegerile care urmează în această țară. În prezent, guvernul a propus majorarea bugetului apărării pentru 2027 la 63,4 miliarde de euro, cu aproximativ 6,5 miliarde de euro (11,4%) mai mult decât în 2026.

Mai mulți candidați la președinție sunt așteptați să participe la ediția din acest an a Euronaval. Candidatul de stânga Raphaël Glucksmann va lua parte la eveniment miercuri, în timp ce reprezentanții conservatorilor Édouard Philippe și Bruno Retailleau, precum și Marine Le Pen, din partea extremei drepte, sunt programați să participe joi.

„Protejarea concetățenilor noștri și apărarea Franței reprezintă priorități absolut vitale”, a declarat pentru Euronews Guillaume Merveilleux du Vignaux, directorul Euronaval.

„Apărarea națională este, prin natura sa, o chestiune politică. Nu este responsabilitatea exclusivă a armatei, ci necesită angajamentul întregii națiuni și al tuturor cetățenilor săi, începând cu principalul reprezentant al țării, președintele”, a adăugat du Vignaux.