Friedrich Merz acuză că SUA, dar şi alte naţiuni, şi-au pierdut respectul pentru statul de drept: "Regulile nu mai sunt respectate"

Cancelarul german, Friedrich Merz. Foto: Getty Images

Cancelarul german Friedrich Merz a deplâns, vineri, declinul respectului pentru statul de drept la nivel mondial, în special în SUA, într-un mesaj neobișnuit de direct adresat unui aliat-cheie, potrivit Bloomberg.

SUA „s-a schimbat atât de fundamental în ultimii ani, poate chiar decenii, încât regulile nu mai sunt respectate, democrația parlamentară este sub presiune, libertatea de exprimare este pusă sub semnul întrebării, iar independența sistemului judiciar este reprimată”, a declarat Merz vineri, la o conferință de afaceri de la Berlin.

Merz a mai punctat că nu mai este un lucru de la sine înţeles la nivel mondial că regulile şi dreptul internaţional sunt respectate.

Merz vrea ca germanii să lucreze 12 ore pe zi

Guvernul Germaniei vrea să modifice semnificativ Legea timpului de muncă, astfel încât ziua de lucru să aibă 12 ore, ceea ce ar face posibil ca angajații să aibă program redus joi sau vineri.

Coaliția CDU/CSU și SPD vrea să înlocuiască actuala regulă a timpului maxim de lucru zilnic (în prezent 8 ore, cu unele excepții) cu o limită săptămânală. Propunerea este ca media să nu depășească 48 de ore pe săptămână. În consecință, unele zile de lucru ar putea fi considerabil mai lungi – chiar și peste 12 ore, potrivit unui studiu al Institutului Hugo Sinzheimer (HSI).