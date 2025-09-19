Merz vrea ca germanii să lucreze 12 ore pe zi. Surprinzător, propunerea ar putea aduce beneficii angajaților

Guvernul Germaniei vrea să modifice semnificativ Legea timpului de muncă, astfel încât ziua de lucru să aibă 12 ore, ceea ce ar face posibil ca angajații să aibă program redus joi sau vineri.

Coaliția CDU/CSU și SPD vrea să înlocuiască actuala regulă a timpului maxim de lucru zilnic (în prezent 8 ore, cu unele excepții) cu o limită săptămânală. Propunerea este ca media să nu depășească 48 de ore pe săptămână. În consecință, unele zile de lucru ar putea fi considerabil mai lungi – chiar și peste 12 ore, potrivit unui studiu al Institutului Hugo Sinzheimer (HSI).

Esența reformei este principiul compensării: orele suplimentare lucrate într-o zi ar urma să fie echilibrate prin program redus în alte zile. Astfel, angajații ar putea avea mai mult timp liber pentru familie sau odihnă, în funcție de cât de mult au lucrat în timpul săptămânii. Guvernul mizează pe faptul că această flexibilitate va sprijini mai ales părinții, persoanele care au în îngrijire membri de familie sau angajații mai în vârstă și va contribui la atenuarea crizei de personal.

Reforma este gândită și ca un stimul economic. O flexibilizare a timpului de lucru ar permite companiilor să gestioneze mai bine vârfurile de activitate și să utilizeze resursele umane mai eficient. În viziunea executivului, modificarea ar menține volumul total de muncă în contextul îmbătrânirii populației, îmbunătățind în același timp echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

Pentru companii, noul cadru legal ar putea deschide oportunități importante. În domenii precum logistică, îngrijire sau gastronomie, unde cererea fluctuează puternic, zilele de lucru mai lungi ar putea ajuta la gestionarea sarcinilor urgente fără angajări suplimentare.

Totodată, planificarea săptămânală ar deveni mai flexibilă: de exemplu, un angajat ar putea lucra de luni până miercuri câte 12 ore, urmând să beneficieze de program redus joi sau vineri. Această variantă ar putea aduce nu doar eficiență, ci și un grad mai mare de satisfacție pentru salariați – cu condiția ca regulile să fie transparente și sarcinile distribuite echitabil.

Chiar și cu noile schimbări, anumite reglementări nu se modifică. Pauza obligatorie de 11 ore între două ture de lucru va rămâne în vigoare. În plus, în companiile unde angajații sunt organizați într-un sindicat, acesta trebuie consultat înaintea oricăror schimbări de program. De asemenea, contractele colective și acordurile interne existente continuă să fie valabile, deși pot fi ajustate.

Un aspect esențial îl reprezintă responsabilitatea angajatorilor față de sănătatea angajaților. Zilele de lucru foarte lungi pot duce, pe termen lung, la oboseală, probleme de concentrare și afecțiuni cronice, avertizează studiile.

Reforma nu este încă adoptată, detaliile fiind încă în discuție. Totuși, este clar că noile prevederi ar putea reprezenta un avantaj pentru firme, dacă acestea se pregătesc din timp și își adaptează modelele de programare a muncii, respectând totodată drepturile și nevoile angajaților.

Succesul va depinde de implementarea unor procese corecte din punct de vedere juridic și de capacitatea angajatorilor de a gestiona transparent noile opțiuni.