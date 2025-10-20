Friedrich Merz: Dacă Ucraina cade sau se predă Rusiei, urmează altă țară, poate chiar Moldova

Cancelarul german Friedrich Merz. Foto: Hepta

Cancelarul german Friedrich Merz a confirmat public că vizita lui Volodimir Zelenski la Washington n-a adus niciun element concret de sprijin pentru Ucraina din partea administrației Trump. Dimpotrivă, a readus în atenție riscul ca Putin, stimulat de atitudinea președintelui SUA, să atace o altă țară de pe continent, a subliniat Merz, într-un discurs în Bundestag.

"Vizita nu a decurs așa cum a sperat Zelenski. Cred că pot spune asta aici. Dar arată și că noi, europenii, mai avem multe de făcut pentru a pune capăt acestui război din Ucraina cât mai repede posibil.

Acest război s-ar putea încheia în 24 de ore dacă Ucraina ar înceta luptele și ar ceda țara Rusiei. Dar atunci nu putem decât să presupunem că mâine va fi o altă țară atacată de Rusia. Ar putea fi Moldova, ar putea fi statele baltice.

Chiar și aici, acasă, vedem în fiecare zi cum Rusia lansează atacuri cibernetice, cum Rusia este responsabilă de dezinformare și de alte multe lucruri”, a avertizat cancelarul german, citat de presa europeană.

Merz și-a reluat, cu această ocazie, apelurile pentru măsuri financiare, militare și politice pentru a în sprijinul Ucrainei și pentru a determina Rusia să pună capăt războiului.

Trump i-a cerut lui Zelenski să cedeze Donbasul rușilor-

Donald Trump a sugerat public că cel mai rapid mod de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi trecerea oficială a celei mai mari părți a regiunii Donbas sub control rusesc.

Trump s-a exprimat astfel după întâlnirea tensionată de vineri, de la Casa Albă, cu Volodimir Zelenski, care nu a reușit să obțină din partea SUA un angajament de livrare a rachetelor Tomahawk, cerute de Kiev pentru a pune presiune pe Rusia.

"Lăsați-o așa cum a căzut", a îndemnat Donald Trump într-o declarație făcută reporterilor la bordul aeronavei Air Force One.

"Pot să se apuce de negocieri ceva mai târziu în privința liniei de demarcație.

Dar acum, ambele tabere trebuie să se oprească pe linia de contact, să se ducă acasă, să oprească luptele și să înceteze să mai omoare oameni", a adăugat el.